El presidente ha decidido proteger y ponerse del lado de Hollman Morris: Jennifer Pedraza

Imelda Daza, senadora del Pacto Histórico, y Jennifer Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso, pasaron por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre las denuncias de acoso laboral que se han dado a conocer contra Hollman Morris, subgerente de RTVC, y el respaldo que estaría recibiendo por parte del presidente Gustavo Petro.

Para iniciar, la senadora Daza aseguró que “mientras no se demuestren los hechos de los cuales se le acusa, él tiene el derecho a la presunción de inocencia y uno tiene derecho de ofrecerle solidaridad moral. Me parece un procedimiento normal, es un hombre comprometido con la causa, ha trabajado mucho por el país, por el pueblo”.

Añadiendo que “de buena fe, siempre ha intentado aportar, ha cometido errores, como el episodio de su separación, fue acusado y se le demostraron fallas, pero la condena eterna no existe”.

De igual manera, detalló que el presidente Gustavo Petro no es una autoridad judicial, “el presidente no es quien hace el juicio ni quien decide sobre las acusaciones contra Morris, son amigos y hay confianza sobre él como funcionario del Gobierno. El presidente no lo está protegiendo”.

A su vez, la representante Pedraza comentó que “no ha habido ninguna absolución de Hollman Morris, ningún juez lo ha hallado inocente y mucho menos ha habido una rectificación de su parte ni ha pedido excusas a las víctimas”.

En esa misma línea, aseguró que el principal respaldo que está recibiendo Morris actualmente viene por parte del presidente Gustavo Petro.

“Es importante primero acompañar a las víctimas quienes que no han recibido ni una medida de parte de este gobierno, ni un solo gesto de solidaridad. Este gobierno se eligió diciendo que el cambio era con las mujeres”, añadió Pedraza.

Para finalizar, resaltó que “el presidente ha decidido proteger y ponerse del lado de Hollman Morris”.

Escuche la entrevista completa a continuación: