Para ser un gran actor hay que hacer preguntas y aprender de los grandes: Martin Fajardo

Martin Fajardo, el actor colombiano de 14 años que participará en la serie de Griselda hecha por Netflix, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre el papel que interpretará en la esperada producción.

De acuerdo con Fajardo, sus papás siempre notaron unas cualidades especiales en él, “mis papás siempre me lo dijeron, que yo hablaba mucho, que me gustaba bailar, jugar, hacer chistes y un día estábamos con un amigo que tiene un programa y nos invitó, frente a las cámaras nada cambió y me enamoré de eso. Ahí empezamos esa trayectoria como familia”.

En cuanto a los retos que enfrentó para su papel de Ozzy Blanco, el joven indicó que debido a que no vivió esa época de conflicto en Colombia, se apoyó mucho en el conocimiento y vivencias de sus padres.

“A mi poca edad no me tocó vivir mucho del tema, mi ayuda más grande fueron mis papás porque ellos sí vivieron esa época, después de que me gane le proyecto leí mucho, pero más que leer era la ayuda de mis papás que me explicaron el tema del narcotráfico y me pareció muy triste y fuerte”, aseguró.

En esa misma línea, resaltó que leyó muchos libros y vio varios documentales y videos sobre esa época para entender el rol que tendría.

“No todo el mundo hace el papel del hijo de Griselda, lo más difícil fue tratar de investigar sobre mi personaje porque no hay mucha información, mi tarea era entender cómo era el niño, pero fue un reto porque no había mucho”, especificó.

Por último, destacó que lo que más le gustó de hacer parte de esta serie fue compartir con un electo tan talentoso, “siempre estoy como estudiante, haciendo preguntas para aprender de ellos. Para ser un gran actor hay que hacer preguntas y hay que aprender de los grandes”.

