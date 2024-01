Antonio Sanint presenta su stand up comedy ‘Orgasmo’

En entrevista con W Fin de Semana, el actor y comediante Antonio Sanint aseguró que la idea de este nuevo show nace de las preguntas que muchas veces se quedan sin respuesta, “hay que empezar a pensar en eso y hay que empezar a poner humor y comedia al tema. Contestar esas preguntas que tenemos de una forma divertida sin grosería ni vulgaridades, pero con toda la honestidad”.

Asimismo, comentó que “este tema es novedoso, interesante y fui a mi casa, el Teatro Nacional y hablé con Nicolás Montero y lo grabé. Ahí me propuso hacer una temporada ahí y fue una sorpresa que la gente se riera y que hiciera comentarios tan buenos. La temporada se llenó y los comentarios han sido muy positivos, fue sorprendentemente emocionante”.

En cuanto al tabú que genera el tema de los orgasmos, el comediante indicó que “es un buen momento para hablar del tema. Además, no se imaginan la cantidad de gente que me escribe y me cuenta sobre esas conversaciones que tienen las parejas”.

Por último, Sanint resaltó que “todo el mundo finge orgasmos, es algo que es importante y es parte de nosotros del día a día y de nuestras relaciones por eso hay que ponerlo en la conversación”.

Escuche la entrevista completa a continuación: