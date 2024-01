“Piedad Córdoba deja un legado de mucha oscuridad”: Ingrid Betancourt

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y quien también estuvo secuestrada por las Farc, conversó en W Fin de Semana sobre su relación con la senadora Piedad Córdoba, quien falleció el sábado 20 de enero en la ciudad de Medellín.

En primer lugar, Betancourt indicó que “la muerte de todos los seres humanos siempre tiene un efecto en cada uno de nosotros, toda muerte significa una reflexión. Yo estuve secuestrada seis años y medio y Piedad Córdoba era una amiga, yo compartí tiempo, batallas, habíamos sido colegas en el Congreso. Ella se había acercado mucho a mi madre durante mi cautiverio y había sido una persona importante de soporte psicológico en los momentos de mayor sufrimiento para mí mamá”.

Sin embargo, destacó que Córdoba “detrás de esa personalidad de Piedad se escondía un personaje muy cuestionable. Una mujer que utilizó sus relaciones públicas y de manera muy perversa utilizó nuestro secuestro para su beneficio propio, es claro que si mi secuestro se alargó fue por obra de Piedad, ella influyó sobre las Farc, sobre Raúl Reyes y los miembros del Secretariado para que a mí no me liberaran”.

“La muerte de Piedad es compleja para personas como yo porque conocí cosas que no hubiera querido conocer de ella, pienso que deja un legado de mucha oscuridad”, añadió.

En esa misma línea, Betancourt se refirió al trino del presidente Gustavo Petro sobre la muerte de la senadora, “me ha afectado leer el trino de Gustavo Petro porque me parece que es un trino profundamente hipócrita, ellos dos tenían una relación muy difícil, no se querían ni poquito. Todavía no sé qué le pasó a Piedad, que la hubieran encontrado sus escoltas tirada en su apartamento muerta a mí me genera muchos interrogantes”.

Sumado a esto, comentó que “yo creo que todos los colombianos entienden que frente a este tipo de sucesos tiene que haber claridad absoluta y meridiana que en este caso no la hay”.

Además, fue clara al decir que “me parece que en la vida y en la muerte el perdón no es el olvido y no es la justificación. Yo tengo que hacer un esfuerzo inmenso para perdonar a Piedad (…) ella quedó con muchas deudas ante la justicia”.

Por último, resaltó que la senadora Córdoba “no era una persona que hubiera dado ejemplo de honestidad en Colombia.”

Escuche la entrevista completa a continuación: