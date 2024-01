Indagan a presidente del Congreso, Iván Name, por financiación de ‘Los Rastrojos Costeños’

Iván Name, presidente del Senado de Colombia. Foto: Colprensa.

La Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar al presidente del Congreso, Iván Name, por presuntos vínculos con la banda criminal denominada ‘Los Rastrojos Costeños’, dirigida por alias ‘El Negro Ober’.

Según varios testimonios, esta organización habría apoyado políticamente a la familia Name.

La indagación previa reposa en el despacho del magistrado Héctor Alarcón y se abrió a finales de 2023, la cual está basada en los testimonios de alias ‘Brayan’ y Juan Manuel Borré Barreto alias ‘Pistón’, desmovilizado del Bloque Córdoba de las (AUC) Autodefensas Unidas de Colombia. que luego pasó a la banda ‘Los Rastrojos Costeños’ de Barranquilla.

El alto tribunal ha señalado que Borré relacionó a Iván Name y su familia con esta organización criminal.

Además, alias ‘Pistón’ dijo que esa organización ilegal apoyó políticamente en el Atlántico a la familia Name, tanto a Iván Name como a su primo, José David Name, por lo que también compulsa copias en su contra.

De hecho, se tuvo en cuenta lo que dijo Barreto ante Fiscalía 48 Especializada contra el Crimen Organizado:

“Hasta hace unos dos meses, se les hicieron las campañas (…) ciertos sectores de los barrios de Barranquilla por la presencia que nosotros hacíamos en los barrios (…) pusimos a que la gente votara por ellos y hoy en día están como senadores y hoy en día uno es presidente del Congreso (sic)”.

Adicionalmente, se tuvo en cuenta otro testimonio revelado en medios de comunicación en 2023 en el que se habla de que al primo de Name “se le hicieron campañas en varios barrios de Barranquilla”. Este testimonio se hizo en medio de otra indagación que avanza en contra de Yahir Acuña Cardales, exrepresentante a la Cámara.

De hecho, esta compulsa la hizo el presidente de la Sala de Instrucción, César Reyes, a los hermanos Borré Barreto, para que se iniciaran las indagaciones. Después de estas declaraciones, la Corte también compulsó copias a la Fiscalía contra los hermanos y pide que revise el interrogatorio en donde mencionan a la ya fallecida Enilce López, alias ‘La Gata’ y uno de sus hijos, como supuestos financiadores de ‘Los Rastrojos’.