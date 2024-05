¿Quién manda en La Modelo? Subdirector de la cárcel habló del asesinato de Elmer Fernández

El subdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, coronel Óscar Tovar, quien renunció a su cargo, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el asesinato del director del ese centro penitenciario, Elmer Fernández, mientras de movilizaba en un carro rumbo a su casa.

“Yo me desplacé con él por varios factores. Ayer estaba lloviendo, me subí en el carro de mi coronel, me bajé en un punto de la ruta para tomar TransMilenio y a los minutos me reportaron la novedad”, dijo.

¿No vieron algo sospechoso?

“No nos percatamos de nada, íbamos hablando de música porque a él le gusta mucho la salsa. Yo ya tenía que bajarme del vehículo”, expresó.

¿Habló con el coronel Fernández sobre las amenazas?

Tover explicó que sí conversaron porque era un tema “obligado” y mencionó que él inició su proceso de protección, pero antes de eso él no le había expresado alguna preocupación.

¿Quién es ‘Pedro Pluma’?

El subdirector comentó que se trata de un privado de la libertad que “ejerce un liderazgo en el patio” y está vinculado a las amenazas al director. “Nunca tuvimos contemplado el tema del traslado de ese privado de la libertad”.

Quién manda en La Modelo, ¿los caciques o el Inpec?

“En la Modelo manda el Inpec. No se pueden negar que se presentan problemas internos y de convivencia, que hay consumo de sustancias, pero la disciplina la ejerce el Inpec”, explicó.

A propósito, se le cuestionó que si el Inpec es el que manda en la cárcel, ¿por qué un cacique como ‘Pedro Pluma’ pudo amenazar al director?

“Son 500 privados de la libertad en cada pabellón. Tenemos identificados a los caciques, pero el Inpec hace lo que está a su alcance”, sostuvo.

De esta manera, mencionó que “siempre habrá un líder (en los patios), esa es una realidad”.

¿Recibió amenazas?

Afirmó que en los dos años y medio que ejerció nunca recibió amenazas, además contó que no ha solicitado protección a la UNP.

Finalmente, indicó que él no tiene registro de alianzas entre funcionarios del Inpec y reclusos.