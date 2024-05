No había solicitud de protección: UNP tras asesinato del director de La Modelo

Tras el asesinato del coronel Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, fuentes de la Unidad Nacional de Protección le confirmaron a W Radio que no había ninguna solicitud de protección para implementar un esquema de seguridad al coronel de manera urgente.

De igual forma, la Unidad confirmó que, pese a que el 9 de mayo el coronel Fernández recibió amenazas de muerte con panfletos que fueron dejados en la cárcel, él aseguró que no se justificaba la implementación de un esquema de seguridad por lo que no se hizo el requerimiento, ya que no se sentía en riesgo.

Según lo informado, el coronel Fernández solo puso las denuncias de las amenazas ante las autoridades correspondientes.