Bandas transnacionales AK47 y Tren de Aragua amenazan a alcalde de Cúcuta

Preocupación en Cúcuta después de conocerse las amenazas en contra del alcalde Jorge Acevedo, por parte de las bandas transnacionales AK47 y Tren de Aragua.

Las intimidaciones vienen momentos en que el mandatario lanza ofensiva contra estas organizaciones que vienen disputándose el negocio del microtráfico en la ciudad, hecho que ha dejado múltiples homicidios. El más reciente, el macabro asesinato a un joven de 22 años, habitante de calle, quien recibió más de 60 puñaladas, hecho que fue grabado y viralizado a través de las redes sociales.

Dejo a disposición de la @FiscaliaCol, @PoliciaCucuta esta amenaza que me hace llegar las bandas "Ak 47 y Tren de Aragua". Comparto con el señor Presidente @petrogustavo, Ministro del Interior @velascoluisf y con Ministro de Defensa @Ivan_Velasquez_ amenaza,

En entrevista con la W, Jorge Acevedo resaltó que “esta es la situación que se vive hoy en la ciudad de Cúcuta. Cúcuta tiene cuatro bandas criminales transnacionales y 25 bandas criminales identificadas y hemos iniciado una lucha de frente, de la mano con la Policía y Ejército Nacional, en un trabajo conjunto con la Fiscalía y le vamos a entrar y le vamos a llegar a los sitios donde ellos se encuentran”. Aseguró que debido a esto es que se están presentando estas amenazas en su contra.

Acevedo dijo que en Cúcuta “están grabando los crimines, así como los graban en medio oriente, pero no nos vamos a dejar amedrentar, ellos son muy poquitos, nosotros tenemos 3.000 hombres en la Policía y más de 2.000 hombres en el Ejército y les vamos a entrar, los vamos a sacar de Cúcuta”.

El mandatario dijo que ya tienen avances sobre la ubicación de estas personas “y poco a poco, con celeridad, vamos a ir capturándolos, agarrándolos, uno por uno, vamos a dar la pelea”.

Resaltó que Cúcuta “viene de un gobierno municipal pasivo que ha permitido que los delincuentes hagan cama y que controlen la ciudad, pero llegó el momento, no más permisividad con esta gente”.

Jorge Acevedo dijo a la W que el modus operandi de las bandas que están detrás de estas amenazas es atacar a las familias “pero confió en que la UNP, la Fiscalía, la Policía, el Ejército harán su trabajo para protegernos, pero eso no mitiga, no me amedrenta para que yo salga a terreno con miras a buscar las capturas”.

Dijo que las personas que están detrás de estas amenazas son del vecino país, “bandas que nace en Venezuela, en la cárcel de Tucumí, son bandas muy peligrosas, que no tienen medida”.

Resaltó que los canales de comunicación entre Colombia y Venezuela están funcionando para lograr las capturas necesarias en contra de estas organizaciones.