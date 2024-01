Presidente del Congreso niega vínculos con ‘Rastrojos Costeños’ que indaga Corte Suprema

Iván Name. Foto: Colprensa.( Colprensa: Archivo. )

Luego de que la Corte Suprema de Justicia abriera indagación preliminar en su contra por presuntos vínculos con ‘Los Rastrojos Costeños’, el presidente del Senado, Iván Name, emitió un pronunciamiento negando cualquier relación con ese grupo criminal.

Name indicó que se enteró por los medios de comunicación sobre la decisión de la Corte y que el proceso, en todo caso, está relacionado “con una declaración de un tercero realizada hace una década”, pero la cual afirma no es cierta.

“En mis más de 45 años de vida pública todas mis acciones se han apegado a los más altos principios institucionales y éticos. Esta situación me plantea la oportunidad de responder a los infundios de quienes han pretendido enlodar mi nombre, para aclarar que en ninguno de los procesos electorales en los que he sometido mi nombre a consideración de la democracia he acudido a ninguna práctica irregular”, manifestó.

El senador de Alianza Verde también informó que acudirá “ante las instancias que resulten pertinentes para aclarar cualquier inquietud”.

#NoticiaW | El presidente del Congreso, Iván Name, negó tener vínculos con ‘Los Rastrojos Costeños’, tras la indagación que abrió la Corte Suprema de Justicia en su contra. El senador de Alianza Verde informó que acudirá a las “instancias pertinentes” para “aclarar” la situación. pic.twitter.com/xyxUIdTYU9 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 23, 2024

La indagación previa reposa en el despacho del magistrado Héctor Alarcón y se abrió a finales de 2023, la cual está basada en los testimonios de alias ‘Brayan’ y Juan Manuel Borré Barreto, alias ‘Pistón’, desmovilizado del Bloque Córdoba de las (AUC) Autodefensas Unidas de Colombia, que luego pasó a la banda ‘Los Rastrojos Costeños’ de Barranquilla.

El alto tribunal ha señalado que Borré relacionó a Iván Name y su familia con esta organización criminal.

Además, alias ‘Pistón’ dijo que esa organización ilegal apoyó políticamente en el Atlántico a la familia Name, tanto a Iván Name como a su primo José David Name, por lo que también compulsa copias en su contra.