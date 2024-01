Opiniones divididas en el Congreso tras suspensión del canciller Álvaro Leyva

Este miércoles se conoció la decisión de la Procuraduría Generar de la Nación en la que suspende por tres meses al canciller Álvaro Leyva, además de proferir cargos por presuntas irregularidades en el caso de la licitación de pasaportes.

Para conocer las reacciones de los congresistas, Sigue La W habló con varios representantes a la Cámara que analizaron esta determinación de la procuradora Margarita Cabello.

Jennifer Pedraza

La representante de la Coalición Centro Esperanza aseguró que en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay “inconsistencias” sobre el tema de la licitación de pasaportes.

“No se entiende por qué el Ministerio declaró desierta la licitación de los pasaportes para que al final Thomas Greg pusiera la demanda. Parece ser más una forma de tapar una falla administrativa”, afirmó.

Sobre la actuación de la Margarita Cabello, Pedraza recordó que ella siempre ha tenido una actitud crítica contra la procuradora, pero “en este caso se ha mostrado que hay decisiones inconsistentes por parte del canciller en las que incluso ha llegado a decir que, si tienen que condenar a Colombia, lo hagan”.

Por esta razón, concluyó que este tipo de casos demuestran que “hay que hacer una lucha seria para proteger los recursos de los colombianos”.

Gabriel Becerra

El representante del Pacto Histórico se mostró sorprendido porque no tenían ninguna señal de que la Procuraduría tomaría esta decisión en contra del gobierno Petro.

“Me estoy enterando. Lo que tenemos que decir desde el Pacto Histórico es que hay que revisar muy bien este tipo de decisiones. Lamentablemente el criterio con el que ha venido actuando la procuradora no es el más riguroso desde el punto de vista de la ley”, indicó.

Añadió que tiene precedentes para dudar de las decisiones de la procuradora Margarita Cabello.

“Nos deja dudas que de entrada se haya recurrido a la suspensión del canciller”, dijo.

Alejandro Ocampo

El también representante del Pacto Histórico fue categórico mencionando que la Procuraduría “actúa de manera política y ve con ojos diferentes a los funcionaros del gobierno Petro”.

Aclaró que no entiende la determinación porque aún no se ha causado ningún problema porque no se ha firmado el contrato y Thomas Greg & Sons no ha ganado la demanda contra el Estado colombiano.

“Yo imaginaría que lo lógico es abrir una investigación y esperar en qué termina el caso de los pasaportes”, mencionó.

Aprovechó para señalar a la procuradora Cabello como una “militante del Centro Democrático” que “hace lo posible para entorpecer la acción del gobierno Petro”.

Además, aseveró que es “triste que un puesto tan importante haya quedado en manos de una fanática recomendada por otro fanático como Alejandro Ordóñez que no respeta la normatividad”.

Víctor Salcedo

El representante del Partido de La U fue tajante al expresar que la actuación del canciller Leyva en el tema de los pasaportes no se puede defender.

“Uno no puede defender lo indefendible. Poner en riesgo un servicio como el de los pasaportes de los colombianos es una irresponsabilidad”, argumentó.