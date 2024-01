“Estamos sin gasolina para los carros”: funcionario de la Defensoría de Antioquia

Tras la polémica por la contratación por 1.000 millones de pesos para adecuar un gimnasio al interior de la Defensoría del Pueblo, en su sede en Bogotá, Sigue La W se comunicó con otras regionales en el país para conocer sus necesidades.

Sergio Mazo, funcionario de la Defensoría en Antioquia, aseguró que no tienen gasolina.

“El 31 de diciembre venció el contrato de gasolina que se tenía para la regional y hasta la fecha nos dicen que no se ha realizado el trámite administrativo para la consecución de gasolina para los vehículos nuestros”, aseguró.

Agregó que en ocasiones los funcionarios tienen que asumir el costo del transporte particular por la falta de gasolina.

“Al funcionario le toca mirar la forma de trasladarse por su cuenta, incluso poner de su bolsillo para la gasolina de vehículos oficiales también es otra irregularidad. Le toca al funcionario mirar el desplazamiento si es necesario o no y asumirlo por cuenta del funcionario que va a realizar la gestión”, aseguró Sergio Mazo.

El funcionario de la Defensoría aseguró que hay falta de insumos en las regionales.

“Realizo poca actividad de gimnasio por fuera, es raro que se compre un gimnasio para el orden nacional y el resto de los funcionarios se haga convenios regionales y donde el funcionario va a tener que asumir el pago así sea poco, pero la nacional no tienen que asumir un costo. En Antioquia tenemos actividades deportivas que se realizan sin asumir el costo en ese sentido. En la regional Antioquia somos casi 100 funcionarios, no tenemos fotocopiadoras que han presentado fallas enormes, solo tenemos una para todas. Estamos esperando la sede de la Defensoría en 2022 que no ha sido entregada”, afirmó el funcionario.

Todos los detalles a continuación: