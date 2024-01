Corte Suprema declaró que interceptaciones entre Álvaro Uribe y Diego Cadena son legales

La determinación la tomó luego de estudiar una tutela en contra del proceso por fraude procesal y soborno a testigos que se adelanta en el marco de la investigación de Diego Cadena.

El abogado Cadena alegó una violación directa a la constitución, un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente, sin embargo, ninguno de sus argumentos tiene vocación de prosperidad, como a continuación se explica.

Sin embargo, el alto tribunal señaló que con la Constitución y el defecto sustantivo, debe señalarse que no se presenta ninguna violación de carácter fundamental:

“La incorporación de la interceptación no viola la Constitución, pues (i) estuvo respaldada mediante una orden judicial debidamente proferida con el lleno de las formalidades por una autoridad competente, esto es, por la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso N° 52.240. (ii) Para la fecha en que se presentaron las interceptaciones, como lo señaló el Tribunal en respuesta a esta demanda, el actor no fungía como abogado defensor del señor Álvaro Uribe Vélez, razón por la cual, a diferencia de lo indicado en la solicitud de tutela, no se ha presentado una infracción constitucional a la guarda del secreto profesional”, señaló el alto tribunal.

Por lo que, al no quedar en evidencia un error irrazonable, desproporcionado o arbitrario, niega la tutela en contra de la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que resolvió decretar las interceptaciones telefónicas Diego Cadena y Álvaro Uribe legales.