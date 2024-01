Mejor amiga de Laura Ojeda denunció a Day Vásquez por hackear su celular y redes sociales

Génesis Leal Olave, la mejor amiga de Laura Ojeda, actual pareja sentimental de Nicolás Petro Burgos, denunció a Daysuris del Carmen Vásquez Castro porque al parecer hackeó su celular, obtuvo información importante de su agenda telefónica de WhatsApp y habría ordenado la creación de un perfil de sus redes sociales.

Según señaló en la denuncia de 11 páginas conocida por W Radio, la Fiscalía General no tuvo en cuenta que Vásquez Castro al parecer habría admitido que pagó 20 millones de pesos para violar sus datos personales y así confirmar la infidelidad de su entonces esposo con su examiga.

“La señora Dayssuris del Carmen Vásquez Castro entre los meses de diciembre y enero de 2023 obtuvo, a través de tercero y en provecho suyo, los datos de mi agenda telefónica de WhatsApp contenida en mi celular para la realización de un análisis link, ordenó la creación de un perfil con base en mis redes sociales y obtuvo información diversa que reposaba en mi equipo móvil”, se señala en el documento de la denuncia.

También relató cómo descubrió que habían accedido ilegalmente a su celular y a sus redes sociales.

“En el Informe de Investigador de Campo del 26 de junio de 2023, suscrito por el técnico investigador adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Erick Alejandro Heredia Gómez, en el marco de la indagación se plasmó que el 27 de enero de 2023 la señora Dayssuris Vásquez Castro se reenvió varios archivos en PDF donde se aportaba un perfil de la señora Laura Ojeda Estupiñán y un análisis link de su número telefónico. Asimismo, adicional a estos archivos, se encontró un perfil y un análisis link de una mujer que responde al nombre Génesis Leal. Este Informe de Investigador fue descubierto por el Fiscal Mario Andrés Burgos Patiño en audiencias preliminares concentradas públicas en contra de Dayssuris del Carmen Vásquez Castro y Nicolás Petro Burgos el pasado primero de agosto de 2023. Allí me enteré de los hechos cometidos en mi contra”, se lee en la denuncia.

Sobre el pago de 20 millones de pesos, se destacó que mediante la Resolución 0013 del 12 de diciembre de 2023 de la FGN “por la cual se aplica el principio de oportunidad en la modalidad de suspensión de la acción penal” en favor de la señora Dayssuris del Carmen Vásquez Castro, se dijo lo siguiente:

“En esa misma oportunidad y luego, el 15 de septiembre de 2023, hizo referencia al pago que ella realizó para obtener información personal de Laura Ojeda Estupiñán, actual pareja sentimental de su esposo, con el fin de conocer desde cuando mantenían una relación. Sostuvo que, ante esa inquietud, su amiga Paula Varela, quien al parecer es policía, le manifestó que conocía a una persona que podía realizar esa labor. DAYSSURIS DEL CARMÉN VÁSQUEZ CASTRO, se mostró interesada y aceptó que PAULA VARELA diera su número de teléfono a esa persona para que la contactara como en efecto ocurrió. Agregó que pagó la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000) a cambio de información personal de Laura Ojeda y Genesis Leal”.

Así fue la confesión de Day Vásquez

En la denuncia Leal Olave explica en qué momento la exesposa de Nicolás Petro Burgos confesó que pagó para obtener información relevante no solo de Laura Ojeda sino también de su mejor amiga.

“La señora Daysuris del Carmén Vasquez Castro rindió dos declaraciones los días 23 de agosto y 15 de septiembre de 2023 en el curso de las cuales confesó expresamente haber pagado para que, con unidad de tiempo, modo y lugar, fueran, un tercero violara tatos los datos personales de Laura Ojeda Estupiñán, como los míos:

“Declaración del: 23/08/23: “PREGUNTADA: Hubo algún acto similar a este de obtención de datos personales de Laura Ojeda frente a otra persona. CONTESTÓ: pero fue en conjunto, o sea, con, creo que ustedes lo tienen, ¿no? Genesis PREGUNTADA: La otra persona que aparece en el informe, Genesis Leal. CONTESTÓ: Sí. PREGUNTADA: Frente a otra persona hubo la misma actividad. CONTESTÓ: No. PREGUNTADA: Usted recuerda que datos obtuvo de Genesis Leal. CONTESTÓ: No, no recuerdo, PREGUNTADA: Expresamente usted solicitó que se hiciera esa información y esa verificación de las dos. CONTESTÓ: Es que era como el vínculo, era como el, ósea no fue que, era como el vínculo. PREGUNTADA: Pero usted solicitó frente a dos personas en particular, CONTESTÓ: si, ósea, si pasé el dato.

“Declaración del 15/09/23: PREGUNTADA: Cómo llegan a la información de Genesis Leal, si usted sólo aportó el número de Laura y la dirección. CONTESTÓ: Porque tenía contacto permanente con Laura y se enlazaron. PREGUNTADA: Pura Varela conocía a Genesis Leal. CONTESTÓ: No. PREGUNTADA: Usted le envió la información a ella, tan pronto como la recibió o pasaron días, meses. CONTESTO: Yo se la envié como al día siguiente”.

Génesis Leal Olave además mencionó en la denuncia que, a raíz del hackeo de su celular, empezó a ser víctima de intimidaciones que la obligaron a salir del país, dejando a sus hijos y causándole graves daños y perjuicios.

“Como lo he manifestado, fui objeto de interferencias en mi teléfono celular, de acoso por parte de personas extrañas que tenían mi número de contacto y de una serie de vejámenes producto de la vulneración a mi intimidad como resultado de las actividades emprendidas por la señora Dayssuris del Carmen Vásquez Castro. Estos hechos alcanzaron tal entidad que me obligaron a salir del país y abandonar a mis hijos”.

Agregó, “soy víctima de la señora Dayssuris del Carmen Vásquez Castro, quien, según su dicho, pagó la suma de 20 millones de pesos para que mis datos personales fueran violados, debido a mi vínculo de amistad con Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro”.

El próximo 30 de enero la Fiscalía presentará el principio de oportunidad que se construyó con Day Vásquez, ante un juez de Barranquilla (Atlántico), para que avale la negociación por el delito de violación de datos personales cometido contra Laura Ojeda.