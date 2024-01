En firme extradición del capo francés Ahcène Mabrouk, alias ‘DKS’

A través de una nueva resolución del 19 de enero de 2024, el Ministerio de Justicia rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la decisión que avalaba la extracción del capo francés Ahcène Mabrouk, alias ‘DKS’.

Así las cosas, sigue en firme la extradición del ciudadano francés que deberá responder ante un Tribunal de Justicia de Marbella, Francia, por los delitos de asesinato en banda organizada y robo, además de transporte no autorizado de estupefacientes, detención no autorizada de estupefacientes, oferta o cesión no autorizada de estupefacientes y adquisición no autorizado de los mismos y por los cuales fue condenado a 10 años de prisión.

Cabe recordar que en el 2021, el gobierno francés por medio de su embajada solicitó al gobierno colombiano su extradición tras las órdenes de detención emitidas.