Lula niega que operación contra clan Bolsonaro sea una persecución de su Gobierno

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, negó este martes que la operación policial contra uno de los hijos de su antecesor, Jair Bolsonaro, sea una persecución ordenada por su Gobierno al líder ultraderechista.

“Lo que dijo es una burrada”, afirmó el líder progresista al ser interrogado sobre la acusación de Bolsonaro de que la operación de la víspera contra el concejal por Río de Janeiro Carlos Bolsonaro fue parte de una persecución del Gobierno de Lula contra su familia.

El histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) afirmó en una entrevista con la radio CBN que su Gobierno no manda ni sobre la Justicia ni sobre la Policía Federal, que fueron los responsables de la operación.

El lunes agentes de la Policía Federal allanaron la residencia de Carlos Bolsonaro y su despacho en el Concejo en busca de posibles pruebas sobre el supuesto uso ilegal de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) en el Gobierno del ultraderechista para espiar autoridades, adversarios políticos y críticos del mandatario.

La operación fue parte de una investigación de la Corte Suprema sobre la existencia de “una organización criminal que actuaba dentro de la Abin (en el Gobierno de Bolsonaro) con la intención de espiar ilegalmente personas y autoridades mediante la invasión de computadores y teléfonos móviles sin autorización judicial”.

La Policía Federal sospecha que Carlos Bolsonaro, responsable de las estrategias de comunicación de su padre, era uno de los destinatarios de la información obtenida ilegalmente por la Abin.

“Mi Gobierno no manda ni en la Policía Federal ni en la Corte Suprema. Y lo que ocurrió fue producto de un mandato de un magistrado del Supremo que investiga las sospechas del uso indebido de la Abin”, afirmó Lula.

Según el jefe de Estado, si Bolsonaro hace una acusación de esas es porque durante su mandato (2019-2022) intervino en la Policía Federal e intentó apoderarse de una institución importante en el combate al crimen organizado.

El mandatario agregó que no le ve nada de anormal y de persecutorio a una decisión judicial.

Aclaró, no obstante, que espera que todos los investigados tengan derecho a la presunción de inocencia y a no ser acusados y expuestos públicamente sin pruebas, como alega que ocurrió en su caso cuando fue acusado de corrupción.

“La Policía Federal no puede excederse ni hacer espectáculos pirotécnicos. Tiene que investigar, pero no puede divulgar nada hasta que no tenga pruebas y no puede destruir la imagen de un acusado si no tiene cómo comprobarlo”, afirmó.

Lula admitió que volverá a rivalizar con Bolsonaro en las elecciones municipales de octubre próximo, especialmente en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, en donde ambos lados ya tienen sus candidatos definidos.

“Creo que la polarización es buena y siempre va a existir. Somos una sociedad viva. ... Pero lo importante es que el que sea elegido, se dedique a trabajar y no a decir bobadas. Ya está demostrado que el expresidente no sabe hacer política civilizada y que es un estimulador del odio y la mentira”, afirmó.

Agregó que la polarización se vivirá principalmente en las capitales, “entre quién es bolsonarista y quién no lo es”, y que eso ya es muy claro en Sao Paulo.

“Apoyaremos al que vaya a la segunda vuelta (entre los dos candidatos de la izquierda) porque lo que necesitamos es derrotar al bolsonarismo en Sao Paulo”, concluyó.