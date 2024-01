Extesorero de Fecode da detalles de cómo fue la aprobación del cheque de $500 millones

En diálogo con Sigue La W, el extesorero de Fecode, Nelson Alarcón, explicó que el cheque se elaboró con una decisión unánime en un comité ejecutivo de Fecode, en el cual se aprobó una donación al partido Colombia Humana: “El 17 de mayo se elabora el cheque, como se establece en los procesos internos de Fecode”.

“Es claro que Fecode no puede, por ley, hacer donaciones a campañas políticas presidenciales, por eso desde ningún punto de vista se podía hacer este trámite, lo que sí se permite es hacer una donación a partidos políticos, que fue lo que hicimos”

Sobre las facultades para donar, aseguró que el sindicato tiene dentro de sus estatutos un fondo de solidaridad que permite hacer esos aportes a partidos políticos: “Fecode es una entidad sin ánimo de lucro, la cual puede hacer esos aportes y hemos acompañado a varios partidos políticos alternativos, progresistas, como legítimamente tenemos el derecho, como lo tienen el grupo Santo Domingo y Ardila Lule, quienes en los momentos de campaña siempre aportan entre 3mil y 4mil millones de pesos, al Centro Democrático, al Nuevo Liberalismo, eso lo podemos hacer las personas jurídicas”

Alarcón reiteró que esa donación fue legal, “es legal como lo hace Sarmiento Angulo o Ardila Lule, hoy el documento que ratifica esa decisión es la escritura pública número 5641 de la notaría 73 y allí dice que la es para el partido Colombia Humana y no para la campaña.”

Frente al documento publicado por Revista Semana en donde se evidencia que el cheque habría sido entregado para la campaña de Gustavo Petro, y que además esta firmado por Domingo Ayala, quien para esa época era el fiscal del sindicato, Alarcón dice que no puede hablar al respecto, pero “el objetivo real, como lo establece la escritura pública 5641, era para gastos del partido Colombia Humana y eso es lo que vale”.

Sin embargo, el expresidente de Fecode no niega su acompañamiento al proceso electoral para elegir a Gustavo Petro como presidente, “es más, seguiremos apoyándolo con todas sus reformas que se requieren y se necesitan.”

Frente a la pregunta de otros aportes de Fecode a partidos políticos, justamente en campaña presidencial, Alarcón afirmó que no tenía claro y que va revisar cada uno de los documentos para saber si Fecode se aportó o no aportó a partidos políticos durante otros años de elección, “no es ningún delito aprobar donaciones a partidos políticos”.

Alarcón denuncia persecución de la Fiscalía

“Eso es indudable, comparto la afirmación del presidente de la república quien asegura que hoy lo que tenemos es una persecución e intimidación por parte de la Fiscalía General de la Nación y aprovecho este medio para denunciarlo públicamente”.

Según relata Alarcón, la Fiscalía Séptima especializada ante la Corte suprema de Justicia que hoy está bajo el fiscal Gabriel Jaimes, lo llevó a interrogatorio por fuera de la Ley.

“Fue el 25 de enero a las 9:30 a.m. y allí no fue una declaración como me habían dicho sino un interrogatorio de las personas que estaban allí, pero un interrogatorio y una presión indebida, me sentí intimidado por los funcionarios de la Fiscalía Sexta Especializada y los hago responsables a ellos de cualquier cosa que me pueda suceder”.

Finalmente, frente a lo dicho por Omar Jimenez, exejecutivo de Fecode, quien advierte que hubo ´torcidos´ al aprobar este cheque, Alarcón dice que es una completa mentira y que Jimenez tendrá que responder por lo dicho.

