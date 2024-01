Encargado de Colombia Humana en 2022 habló de la donación que hizo Fecode a campaña Petro

Tras las acusaciones que se han realizado por diferentes sectores al indicar que, en la campaña del presidente, Gustavo Petro, no se legalizó un dinero que se entregó desde el sindicato de profesores, Fecode.

Quien salió en respuesta en entrevista con W Radio, fue Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y quien para el 2022 se desempeñó como representante legal y presidente del partido político Colombia Humana.

En su pronunciamiento, el superintendente Quiroga empezó explicando que el dinero del que se habla y asciende a los 500 millones de pesos no se entregó a la campaña del presidente Petro, sino que terminó siendo una donación para el partido Colombia Humana.

Explicó: “entró a la cuenta de la Colombia Humana. Lo que pasa es que, inicialmente, Fecode, un sindicato, había aprobado apoyar a la campaña del presidente, sin embargo, la campaña le manifestó que no podía recibir plata de personas jurídicas para las campañas de acuerdo con la ley”, dijo.

“Pasó un tiempo y ya finalizando casi la campaña, por gestión de algunos trabajadores que solicitaron a Fecode, que ya que esa plata no se podía dar a la campaña, se le diera al partido del presidente para gestiones de funcionamiento y administración del partido y así efectivamente posteriormente se tramitó el cheque a nombre del partido para lo cual se firmó la escritura pública en la Notaría 72 donde se manifiesta claramente que no es para gastos de campaña, sino para gastos de funcionamiento”.

Así mismo, Quiroga aseguró que el dinero no se invirtió en algún tema directo de la campaña presidencial, sino que por el contrario se usó en labores administrativas del partido político, lo cual calificó como correcto y legal, allí explicó “qué se hizo con esa plata, los partidos tienen el deber de vigilar los votos o sea la campaña electoral es la campaña que hace el candidato para convencer a los votantes de que voten por el programa del partido lo que se hizo fue vigilar los votos el día de las elecciones que no hacen parte de los recursos de la campaña, sino de la vigilancia, el deber que tiene el partido de vigilar sus votos, se contrató a una firma para que los jurados llamaran y reportaran cuántos votos se había obtenido en cada municipio con el fin de comparar después los datos con los de la Registraduría o sea yo creo que ahí no hay ninguna irregularidad”.

Agregó: “por eso algunos dicen que la plata ingresó, que no se contabilizó en la campaña, pues obviamente no se contabilizó en la campaña, pero sí se contabilizó en las cuentas que el partido rinde al Consejo Nacional de electoral y las cuentas que fueron aprobadas y ahí demuestra que se pagó una plata el día de las elecciones que es posterior a la campaña para el control de los votos por parte del partido”.

Durante la entrevista, el superintendente no dejó claridad sobre cuántas donaciones recibió en total el partido Colombia Humana para realizar labores de administración y funcionamiento, lo que dejó abierto el interrogante de al final cuál fue la cifra que se manejó, teniendo en cuenta que solo el dinero entregado por el sindicato de los profesores alcanzó los 500 millones de pesos.

Sobre este punto, Dagoberto argumento que es complejo tener una respuesta concreta ya que hasta el mismo día de las votaciones se hicieron aportes para pagar buses, alimentación, entre otros gastos que se generaron en la jornada “el día de las elecciones, pues muchos en las regionales, la gente aporta, pone de su misma plata para el bus, para el sándwiches, algunas organizaciones de la campaña pues consiguen cómo transportarse a las mesas de votación a ejercer, el control de las mesas de votación para cuidar los votos, pero no hace parte de la campaña”.

Finalmente, sobre el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa y quien en su momento fue el gerente de la campaña del presidente Petro, el superintendente Quiroga, aseguró que en su labor como timonel hizo lo correcto al negarse recibir el dinero que Fecode quería entregar reiterando que no se podía recibir dinero de una persona jurídica, por lo que considera que todos los juzgamientos que se hacen sobre Roa, no son correctos.