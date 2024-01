Propósito de Israel no es acabar con Hamás: exoficial de inteligencia del Ejército israelí

El Ejército israelí allanó este martes el hospital Ibn Sina de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, y mató con disparos a tres milicianos, incluido Mohamed Jalamneh, un importante miembro de Hamás, confirmaron las autoridades israelíes y palestinas.

A raíz de esto, La W, con Julio Sánchez Cristo dialogó con Avi Melamed, exoficial de inteligencia del Ejército de Israel para hablar sobre esa operación y el objetivo de ese país en la guerra.

“Es una operación excepcional. Estas unidades operan en diferentes lugares de Cisjordania, pero es la primera vez que actúan dentro de un hospital, es bastante controversial, pero en este caso estaban buscando a tres terroristas que estaban buscando refugio allí”, comenzó relatando.

Explicó, en ese sentido, que “cuando un hospital o cualquier sitio público se vuelve un refugio de terroristas, según la ley internacional, pierden la inmunidad y por eso lo veo válido”.

Melamed añadió que “Hamás es una organización terrorista con una agenda genocida que quiere acabar con Israel”.

Sin embargo, puntualizó que “el propósito de Israel no es acabar con Hamás, es una guerra bastante compleja. Hamas usa civiles como escudos para protegerse en la Franja de Gaza”, dijo.

Sobre que ese país no quiere acabar con Hamás, explicó que “la idea que tiene Israel es desmantelar las capacidades militares que tiene Hamás y evitar el daño colateral que se pueda causar. En cuanto a los líderes pues muchos viven cómodamente, el problema al final del día no es eliminar a Hamás o la última persona que pertenezca al grupo porque no es posible, no va a desaparecer, Hamás es un movimiento político con raíces ideológicas”

De esta forma, enfatizó en que “la idea es acabar con las capacidades que tiene esta organización para minimizar las acciones que cometen en contra de Israel, que tengan cada vez más menos capacidades para continuar con su agenda genocida”.

Por otro lado, habló sobre el actuar de las fuerzas de inteligencia de Israel explicando que estos grupos “usan diferentes tácticas para enfrentar el terror. Estos militantes palestinos en diferentes partes de Cisjordania operan sabiendo deliberadamente que están en zonas residenciales, hospitales, colegios, de civiles y se aprovechan que están rodeados de civiles para usarlo en ventaja”.

Y que por eso “Israel trata de minimizar el daño colateral pensando de manera creativa operado de forma distinta que permitan a la inteligencia usar tácticas de defensa que no pongan tanto en riesgo a los civiles”.

Finalmente se refirió a los posibles acuerdos para cesar el fuego. “Veremos un acuerdo avanzar porque les beneficia a ambas partes, tiene su resentimiento y restricciones, pero a ambos les conviene llegar a un acuerdo por las circunstancias que hay en la guerra ahora mismo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: