“Nos cae responsabilidad”: exfuncionario de Duque reconoce errores en Panamericanos

Sorpresivamente, y ante la insistencia de Sigue La W, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República durante el gobierno de Iván Duque, reconoció que a esa administración también le “cae responsabilidad” por la pérdida de Colombia de los Juegos Panamericanos 2027.

“En este momento y mirando hacia atrás, claramente nos cae la responsabilidad de no haber logrado, con anticipación y no el 4 de agosto, ese Comité Organizador conformado: esa es la responsabilidad que a nosotros nos cabe. Incluso, le diría al ministro Guillermo, que es no haber logrado pagar más porque por más que estuviéramos en el proceso de transición, en empalme, eso es una posta que ya nos dimos cuenta que haberla entregado fue algo que no se terminó honrando como país”, reconoció el exfuncionario de Iván Duque.

“Claro que nos cae responsabilidad en esa primera negociación del contrato en el tema de haber sido explícitos para haber dejado cronogramas más fijos, pero recordemos que esos son temas casi que de contratos de adhesión, estos no son contratos donde usted simplemente va negociando, se va ajustando. Estos son temas en los que se apega uno a las normas. Como todos los contratos, siempre tienen precisamente cláusulas que le permiten a uno ir ajustando, ir mirando, cuando se presentan problemas, ir resolviendo, ir encontrando la manera de avanzar”, aseguró Víctor Muñoz.

Sin embargo, el exdirector del Dapre insistió que el Gobierno debe asumir su responsabilidad política, pues en el empalme se le informó el qué iba el proceso, y su ministra de Deporte no convocó la Comisión creada 15 meses después.

“Me da mucha pena, pero es que el Representante Alejandro Ocampo enreda y confunde todas las cifras y salir a justificar que es que el Gobierno tenía plazo hasta el 30 de enero. Hombre, por lo menos léase el acta que firmó la ministra donde decía que tenía que pagar 4 millones de dólares el 30 de diciembre y 4 millones de dólares el 30 de enero, pero además acta que firma 15 meses después de haber iniciado el gobierno de Gustavo Petro donde no convoca el Comité que se conforma el 4 de agosto, entonces eso es hipocresía Representante Ocampo y es lavarse las culpas diciendo ‘perdimos porque no se cumplió. No se cumplió porque no se generó confianza, porque la ministra María Isabel Urrutia salió diciendo que ella tampoco quería esos juegos”, aseguró Víctor Muñoz.

Conozca todos los detalles a continuación: