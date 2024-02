‘El cerco de Mariúpol’, un libro íntimo de un corresponsal de guerra en Ucrania

Guerra Rusia Ucrania (Photo by Sergey BOBOK / AFP) (Photo by SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images)

Andrea Nicastro, corresponsal de guerra del Corriere Della Sera, habló en entrevista para La W sobre su experiencia en Mariúpol, Ucrania, a propósito de su nuevo libro ‘El cerco de Mariúpol’.

De acuerdo con lo señalado por Nicastro, llegó unos días antes de el asedio y quedó atrapado durante cinco días, “en la ciudad no había agua, ni electricidad, las comunicaciones estaban desapareciendo, pude sentir el miedo a la idea de la muerte con las bombas que caían sobre los civiles y que cada vez estaban más cerca”.

Según su relato, logró salir de Mariúpol de “milagro”, gracias a una mujer que lo sacó en su vehículo en medio del último convoy de evacuación.

“Mi huida fue casi un milagro, gracias a una mujer que me recogió logré salir de allí”, señaló.

En ‘El cerco de Mariúpol’, el corresponsal retrata a personajes de ambos bandos de la guerra, y aunque decidió contarla como novela, cada relato, experiencia, y detalle que cuenta allí fue resultado de las largas conversaciones que sostuvo con personas que estaban en medio de la guerra.

“Tenía un exceso de emociones y no quería hacer un análisis, quería contar sobre las emociones que sintió la gente y de las que me contaron al escapar del cerco, yo me sentaba con ellos para pensar si yo hubiera estado en aquella situación, cómo me hubiera comportado (…) Era algo muy íntimo, especial y humano y yo quería escribir sobre esto. Todo lo que se cuenta, lo que viven los personajes de la novela es realidad, solo que lo conté de una manera más narrativa”, reveló.

