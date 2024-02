Grabación "We Are The World". Foto: GettyImages

Fue una noche especial: Kim Carnes sobre documental de famosa canción ‘We Are the World’

Kim Carnes, cantante y compositora estadounidense, se pronunció sobre el nuevo documental de Netflix sobre ‘We Are the World’, la famosa canción que fue grabada como causa benéfica para África a la que llamaron ‘USA For Africa’.

Entre los cantantes que participaron en el icónico tema se encuentran Michael Jackson, Jeffrey Osborne, Jackie Jackson, Lionel Richie, Tina Turner, Diana Ross, Cyndi Lauper, Bob Dylan, entre otros famosos.

Al estudio llegaron las estrellas musicales del momento para grabar esta canción, una sesión que duró toda la noche. Así lo contó Carnes en La W.

“Recuerdo muy bien mis memorias de esa noche, me parece maravilloso que este documental cuente lo que fue esa noche, que para todos fue muy especial”, mencionó

Señaló que pese a que en varias ocasiones algunos artistas se equivocaron todos trabajaron en equipo para solucionar los problemas y así todo saliera perfecto.

“Siento que nadie estaba nervioso, todos tenían un sentimiento y un ambiente de respeto”.