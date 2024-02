Messi recupera las “buenas sensaciones” antes de enfrentar al Vissel Kobe

El jugador del Inter Miami Lionel Messi aseguró este martes tener “buenas sensaciones” de cara a un nuevo amistoso en Japón después de que unas molestias en el abductor lo hayan acompañado durante la gira de pretemporada y llevado a vivir el encuentro del pasado domingo en Hong Kong desde el banquillo.

Así lo expresó en una rueda de prensa previa al partido que el Inter Miami disputará el miércoles contra el Vissel Kobe en Tokio: “hoy a la tarde vamos a entrenar. La verdad es que tengo muy buenas sensaciones a comparación de días atrás y, dependiendo de cómo vaya, veré si juego”, dijo.

"Si soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder hacerlo", añadió el delantero.

En el primer partido de los dos disputados en Arabia en el marco de la gira previa al inicio de la temporada, el astro argentino sintió una molestia en el abductor y el diagnóstico de una resonancia fue un edema en el músculo: “Lo tenía cargado, pero no había lesión”, explicó Messi.

“En el segundo partido (en Arabia), jugué los minutos que jugué para probarme y para ver las sensaciones que tenía”, detalló, pero la molestia persistía y le hacía “difícil” jugar.

"Después fuimos a Hong Kong y tuvimos el entrenamiento a puertas abiertas y salí por la cantidad de gente que había", argumentó el jugador.

Respecto a la polémica que levantó su ausencia en el amistoso contra el conjunto hongkonés, expresó: “Es cosa de fútbol, en cualquier partido puede pasar que podamos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong”.

"Es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar, y más cuando se trata de este tipo de partidos, que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada", prosiguió el exazulgrana.

El Inter Miami se medirá ante el Vissel Kobe el próximo miércoles tras vivir en Hong Kong la primera victoria de su gira de pretemporada (4-1).