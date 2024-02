¿Cuándo La Tierra se aleja del Sol hace más frío? Explicación y nombre del fenómeno

Con más de 4.543 miles de millones de años, la Tierra es el tercer planeta en nuestro sistema solar, en el que habitan seres vivos de diferentes especies; además, su “superficie es sólida y activa, con montañas, valles, cañones, llanuras y mucho más”, explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA); asimismo, está cubierta por el 70% de agua.

La atmósfera se compone de nitrógeno y oxígeno, uno de los elementos más importantes porque nos permite respirar; igualmente, “nos protege de los meteoroides [pues] la mayoría se desintegran en la atmósfera antes de llegar a la superficie”, agrega la entidad. Durante 365,25 días, este planeta orbita alrededor del Sol de forma elíptica y no circular, por lo tanto, en algunas temporadas está más cerca o alejada de la gran estrella, pasando de 147.5 millones de kilómetros a 150 millones de kilómetros en su punto más lejano.

¿Cuándo La Tierra se aleja del Sol hace más frío?

Aunque para muchas personas la respuesta a esta pregunta sería sí, la realidad es otra porque de acuerdo con lo señalado por la revista científica National Geographic, “la variación de la temperatura global es prácticamente imperceptible debido a la latitud y la inclinación axial de la Tierra”, es decir, cuando el planeta esté en su punto más lejano del Sol, no significa que la temperatura disminuya incrementando el frío.

A este fenómeno se le conoce como ‘afelio’ por las palabras griegas ‘apo’ (lejos de) y ‘helios’ (Sol) y, mientras esto ocurre, la Tierra se mueve a 29.29 km/s, mucho más lento de lo que sucede cuando está más cerca del Sol o en ‘perihelio’.

Esto también pasa con los demás planetas que conforman el sistema solar como Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, entre otros.

¿El ‘afelio’ afecta a las estaciones del año?

En varias ocasiones, cuando la Tierra está en el ‘afelio’ se presenta el verano, una de las épocas más calurosas del año, donde las temperaturas superan, en muchos lugares, los 30° C; sin embargo, “la secuencia de las estaciones no se rige por la distancia del planeta al Sol”, indica National Geographic; por lo tanto, “esto no impide que experimentemos altas temperaturas”.

Teniendo lo anterior en cuenta, el motivo por el que existen las estaciones en diferentes momentos del año es porque el eje de la Tierra “no está en línea recta”, señala la NASA, es decir, la leve inclinación aproximada de 23 grados que tiene nuestro planeta hacen que los rayos del Sol golpeen por más tiempo; por lo tanto, “a pesar de las distancias cambiantes el Sol, son los ángulos de los rayos solares los que realmente marcan los cambios en nuestras estaciones”, agrega la revista.