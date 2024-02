La Universidad Autónoma no paga salud y pensión, ¿dónde está la plata?

En diálogo con Sigue La W varios profesores de la Universidad Autónoma del Caribe denunciaron que llevan meses sin que les paguen pensión, esto a pesar de que la institución sí les descuenta el monto dentro de la nómina.

En entrevista con Sigue La W, el profesor Gustavo Guzmán Reyes, docente tiempo completo, reveló que “desde agosto del 2022 no me pagan la seguridad social, ni los parafiscales, ni la caja de compensación. Nos estamos viendo afectados porque, aunque la Universidad nos descuenta a todos los trabajadores lo correspondiente a la EPS y pensión, ese pago no se ve reflejado en las prestadoras de servicios”.

Guzmán también afirmó que esta información es de conocimiento del Ministerio de Educación y del Trabajo, sin embargo, no ha pasado nada al respecto y la vida de los maestros sigue en riesgo.

Sigue La W ha hablado con varios funcionarios como Luis Bonivento, entre otros, quienes aseguran que la situación es crítica y el rector Mauricio Molinares no responde.

Todos los detalles a continuación: