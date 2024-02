Petro asegura que se vendió idea falsa de las marchas: “pedían justicia transparente”

Cartagena

El presidente Gustavo Petro le explicó a los gobernadores del país lo que ocurrió en las afueras del Palacio de Justicia, cuando manifestantes pretendían ingresar de formar violenta a la Corte Suprema de Justicia.

El mandatario colombiano aseguró que, los medios de comunicación desvirtuaron el objetivo de la protesta ciudadano dando protagonismo a un hecho que no existió.

“No hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro, siempre pudieron salir y entrar como quisieran, es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más hasta la hora que salieron. Pero en la opinión pública había otra realidad, había otra historia”, dijo el presidente.

Añadió, “un concejal de Bogotá me increpó diciendo que, cómo había dejado que secuestran a los magistrados o que había convocado la marcha y que el producto de eso era que los magistrados habían tenido que salir por helicóptero”.

“Yo salí caminando del Palacio de Nariño, no había helicóptero ni siquiera los de la Presidencia, no había necesidad, el general de la Policía llegó caminando y entró al Palacio de Justicia y habló con los magistrados que le dijeron que no había necesidad de despejar la zona; los magistrados salieron en sus carros. De dónde salió esta fantasía noticia, esta construcción de una realidad que no era la realidad, cómo la prensa se pone al servicio de esto, aquí pudo haber muertos de verdad”, aseguró Gustavo Petro.

Insistió en que buscaban un objetivo político y que no se escoja fiscal porque piensan que una fiscal decente acaba la impunidad, “y ellos son los protagonistas que aprueban la impunidad”.

Aseguró que se vendió idea falsa de las marchas donde pedían justicia transparente, “construyeron esa historia falsa para tapar el hecho que decenas de miles de colombianos salieron a las calles a pedir que haya una justicia transparente, que las instituciones no se pongan al servicio del crimen”.

Además, señaló que, hay un sector de la prensa irradiando la mentira con el fin de que se mantenga la impunidad.

“Yo he propuesto a Colombia que tengamos una justicia decente, el otro lado de la moneda de la violencia es la impunidad; La impunidad no es más que la consecuencia de que nos matamos los unos a los otros y que más matan los que tienen el poder (…) la impunidad implica que seamos capaces de hacer justicia, es decir que haya verdad”, manifestó.

Siguió diciendo, “al presidente le corresponde la función constitucional de entregar una terna de fiscales, es lo que dice la constitución, pero dada que esa es la norma constitucional se me ocurrió presentar una terna de fiscales que yo no conociera personalmente que no hubieran tenido una actividad política o familiar conmigo, un mensaje diferente al pasado, en que a través de su vida pudieran demostrar capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y, por tanto, luchar contra la impunidad; todas las tres mujeres porque me parece que la mujer debe acceder a mayores puestos del poder, eso ha desatado una tormenta terrible”.

Sostuvo que un sector de la sociedad atacó la posibilidad que se escoja fiscal, “no atacando a las personas que sería lo óptimo, atacando lo que dice la Constitución, que de la terna presentada por el presidente la corte suprema escoja, lo que no se quiere es que eso suceda y no como antes porque antes si se escogía de la terna presentada por el presidente”.