Recogen firmas en España para pedir la sustitución de la Cónsul de Colombia en Valencia

La W ha conocido de una recogida de firmas que empezó hace pocos días para solicitar al gobierno el cambio de la titular del Consulado de Valencia en España, el tercero más importante en este país, con cerca de 120.000 colombianos residentes.

A la recolección de firmas, acompaña una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, al Canciller Álvaro Leyva, a los presidentes de Senado y Cámara y a la Procuradora Margarita Cabello donde, entre otras cosas, aseguran:

“La ciudadanía abajo firmante, desilusionada e inconforme con el mal servicio y atención en el Consulado de Colombia en Valencia – España, principalmente desde que es dirigido por la Sra. Gillian Maghmud Galindo, y antes de acudir a manifestaciones públicas frente a esa sede consular, les solicita estudiar la posibilidad de que esta funcionaria sea reemplazada por alguien que conozca realmente sus funciones. Por alguien que, aparte de conocimiento, posea sentido y sentimiento social, cualidades de las que carece la mencionada”.

Esta iniciativa es de la Organización SOS Colombia, integrada por colombianos residentes en España, que, en comunicación con La W, denuncia además situaciones de desamparo frente a los cientos de personas que tienen que hacer filas eternas en la calle por un sistema de citas que dicen que no funcionan.

Esta organización nacida en 2021 “por el genocidio, la injusticia, la impunidad, la pobreza y la desigualdad histórica impuesta al pueblo colombiano y que da lugar al gran estallido social del 28 de abril de 2021, contra el gobierno narco paramilitar de Iván Duque”, apoya al presidente Gustavo Petro y todas sus políticas en el exterior.

Otras denuncias

Desde que llegó a su cargo, la titular de ese Consulado ha sido objeto de diversas denuncias en torno a su gestión por parte de otra organización, la Asociación Colexret quien ha enviado diversas quejas a la Cancillería, por lo que consideran “desobediencia y extralimitación de funciones”.

La Cónsul Maghmud también denunció, por su parte, ser víctima de mafias de tramitadores que, según ella, la estaban extorsionando al haber puesto fin al sistema de citas online.

Denunció en su cuenta de X: “Ante estos hechos solo diré que la información sobre el intento de extorsión del que he sido víctima ya está en manos de mis abogados, y que no daré mi brazo a torcer. Seguiré cumpliendo con el mandato que me han encomendado la ciudadanía y el Gobierno Nacional”.

Después de unos meses, revirtió la decisión y se volvieron a asignar citas por la página web que, según denuncian desde SOS Colombia, sigue sin funcionar, creando un colapso en los miles de colombianos que día a día necesitan realizar sus trámites.

En conversación con La W la cónsul ratificó sus denuncias.

¿Quién es Gillian Maghmud?

En la página web del consulado se registra su experiencia: Periodista, especialista en Estudios de Desarrollo Económico y Social y Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional de la Sorbona de París.

Cuenta con experiencia en el sector asociativo en temas de incidencia política, cooperación internacional y migraciones, al igual que en periodismo de análisis sobre la situación económica y política de América Latina.