Habla el nuevo rector de la Universidad Militar, el general Javier Ayala

El general Javier Alberto Ayala fue elegido este viernes 9 de febrero como nuevo rector de la Universidad Militar Nueva Granada luego de obtener la mayoría de los votos por el Consejo Superior que está integrado por representantes del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el delegado de la Presidencia, y el jefe de las Fuerzas Militares, entre otras importantes entidades públicas.

Ayala es abogado Cum Laude de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magister en seguridad y defensa, hace algunos meses había sido nombrado como rector de la misma universidad, sin embargo, fue suspendido por una recusación interpuesta por el exrector Puentes. No obstante, el Consejo después de una exhaustiva revisión decidió volver a abrir elecciones y permitir su participación para la rectoría de la institución.

En dialogo con Sigue La W, el general Ayala se refirió a las denuncias de acoso que existen en su contra y aseguró que la Fiscalía General de la Nación archivó el caso por atipicidad, “en derecho penal significa que nunca hubo acoso, de ninguna índole. Muchas veces la palabra acoso estigmatiza, genera ataques a la dignidad humana y obviamente uno como ser humano”.

Además, anunció que ya interpuso una denuncia en contra del mayor Peñuela, quien fue el funcionario que denunció que el general había acosado a su esposa.

Afirma que ya todas las pruebas están radicadas en la Fiscalía General de la Nación y allí fue en la instancia donde logró probar que no hubo ningún tipo de acoso, “mi esposa María del Rosario y mis hijas han sido las víctimas de esta calumnia”.

Respecto a las denuncias de corrupción en la Universidad durante la administración del general Puentes, aseguró que ayudará a todas las autoridades para esclarecer los hechos, “como rector me alejaré de todo aquello que sea contratación, no seré ordenador del gasto, yo no vengo a administrar recursos, vengo a fortalecer las líneas de educación”.

En estos micrófonos el mayor Peñuela hizo una grave denuncia en su contra porque supuestamente tuvo el mayor puntaje y respaldo del Consejo Superior Universitario al interior del edificio de Ciencias de la UNAL:

“La colección de Flora y Fauna más grande y antigua de Colombia está en riesgo de destrucción debido al deterioro en el que se encuentra el edificio del Instituto de Ciencias Naturales de La Universidad Nacional, son más de 3 millones de especímenes que se verían afectado”.

Todos los detalles a continuación: