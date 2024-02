“Me da pánico e inquietud”: Ramiro Bejarano sobre Martha Mancera como fiscal general

Ramiro Bejarano, abogado y profesor, estuvo en W Fin De Semana para hablar de la designación de Martha Mancera como fiscal general de la Nación encargada ante el término del periodo de Francisco Barbosa y la no elección de un nuevo fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia.

“Me genera pánico que la señora Mancera quede a cargo de la Fiscalía. Es probable que la Corte Suprema de Justicia no elija fiscal pronto y ella se convierta en fiscal”, dijo.

A propósito, explicó que una ley que es de menor rango a la Constitución Política de Colombia es la que dejaría a Mancera a cargo de la Fiscalía.

“Al fiscal general de la Nación se le elige mediante una terna que envía el presidente. Resulta que cuando el fiscal se vaya, entonces una ley de menor rango dice que puede quedar encargado por todo el tiempo la vicefiscal”, mencionó.

¿Tiene miedo de la llegada de Martha Mancera como fiscal general?

“Me parece que ella ha dado muestras a hacer política por su cercanía con el doctor Barbosa. Cuando un funcionario de ese nivel hace eso, no es el papel de un fiscal independiente y eso genera inquietud, miedo o pánico”, indicó.

¿Hay presión a la Corte Suprema para elegir fiscal?

Bejarano expresó que la protesta social “no tiene límites”, por lo que no cree que las movilizaciones se puedan tomar como una forma de presión a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que elijan un nuevo fiscal general.

“Se puede protestar incluso contra el papa o la Virgen María. No creo que esto se convierta en un factor de presión. No es bueno que se cree la sensación de que se está presionando a la Corte y tampoco que la gente no puede ir a las corporaciones a manifestarse”, señaló.

Sin embargo, aclaró que se deben tener en cuenta los derechos constitucionales y la seguridad de los magistrados.