Director de ANT respondió a denuncia en su contra de cuando fue alcalde de Villavicencio

En entrevista con La W, el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, se pronunció sobre diferentes temas, incluyendo sobre la indagación que se le abrió en la Procuraduría por sus decisiones al frente de la Alcaldía de Villavicencio ante una disputa que existe desde hace años por una finca llamada Las Camelias.

Ante el escenario, el nuevo director aseguró que es normal que en cargos de tanta envergadura como es el de un alcalde se generen este tipo de situaciones, aún más teniendo en cuenta que hay decisiones que no pasan solo por las manos de un alcalde, sino que dependen de fallos judiciales.

Agregó “en ese curso yo vengo de ser alcalde de Villavicencio y el caso en particular, es un caso en el que me genera toda la tranquilidad, quiero comentar rápidamente de qué se trata; una pelea entre dos de latifundistas que oscila en alrededor de 20 años en el que 7 barrios quedaron en la mitad, lo que nosotros hicimos fue legalizar los siete barrios y asegurarnos que el día que exista un fallo judicial que establezca con claridad de quién es la tierra, pues el municipio va a tener que hacer un cruce de cuentas con quien gane el proceso judicial, ese es el resumen el pleito que en su momento denunció la concejal del Centro Democrático”.

Así mismo, el exalcalde de Villavicencio reiteró que nunca estuvo en sus manos tomar una decisión final sobre la situación ya que todo eso depende de un fallo judicial, el cual a la final podrá definir quién es el verdadero propietario del predio en cuestión.

Ante su llegada a la ANT, Harman, aseguró que no se debió al Partido Verde y que más bien se debe a que fue aprobado por un gran número de expresiones políticas alternativas entre las que se encontraban Maíz, UP, Polo Democrático, Colombia Humana, añadiendo “pero definitivamente no llegó por representación política, sino de alguna manera por la confianza que ha designado el presidente en sacar adelante esta tarea que es tan importante para el país y para el Gobierno”.