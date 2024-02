Gobierno liquidó mal el Presupuesto a propósito y genera incertidumbre: exvice de Hacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció en las últimas horas que el presidente Gustavo Petro les pidió priorizar algunas obras que no tenían recursos suficientes en el Presupuesto General de la Nación.

De hecho, por ese motivo en el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación, que tiene que ir con un anexo con los detalles de los gastos, dejaron $13 billones sin destinación específica que podrían ir a las obras que quiere el presidente.

Incluso, Bonilla dijo que esto implica que haya una renegociación de las vigencias futuras, que son esas promesas de pago que utilizan las concesiones para obtener financiación por parte de bancos y otras entidades.

Al respecto, Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, dijo en W Radio que “el Gobierno obró mal porque tenían que liquidar el presupuesto como lo había aprobado el Congreso; ellos tenían que reproducir lo que aprobó el Congreso, entonces ahí está el primer error”.

Incluso, agregó que el MinHacienda reconoció que el presidente pidió que se priorizaran, pero eso no lo puede hacer directamente el Gobierno, sino que tendrían que haber ido al Congreso a pedir una modificación al Presupuesto.

Sobre hacer un cambio en las vigencias futuras afirmó que “lo que están pretendiendo es no pagarlas y buscar una forma de priorizar otros proyectos, pero no tienen esos recursos, entonces o no se hacen los nuevos proyectos o no se pagan los contratos anteriores y, ¿qué pasa? Que eso pone en riesgo la ejecución de todas las obras”, agregó.

El economista afirmó que incluso cualquier ciudadano podría hoy demandar la liquidación del presupuesto y el decreto tendría que suspenderse. El Consejo de Estado tendría que decir que es ilegal porque no refleja lo aprobado por el Congreso.