Devolución IVA: CGR destaca programa, pero alerta beneficios a personas que no necesitaban

Si bien que el Gobierno le devuelva el impuesto del IVA a los hogares más vulnerables ayudó a que cayera la tasa de pobreza y pobreza extrema, según un informe revelado por la Contraloría, también alerta que le están dando este beneficio a personas que no deberían tenerlo.

“Si bien en los años 2021 y 2022 el programa tuvo efectos positivos sobre la pobreza, su operación presenta limitaciones en el proceso de focalización y dispersión. Con respecto al primero, la validación es deficiente, lo que conllevó a incluir hogares como beneficiarios de la compensación sin el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y adicionalmente, la población beneficiaria del área urbana se viene incrementando en detrimento de los hogares de zonas rurales dispersas, donde hay mayor vulnerabilidad”, señala el estudio.

Este también señala que durante el proceso de focalización encontraron inconsistencias, “como hogares sin clasificación Sisbén, liquidaciones fuera del límite autorizado y beneficiarios con categorías superiores a los criterios del programa. Al cotejar las bases de datos de beneficiarios con la información del Archivo Nacional de Identificación se identificaron casos de personas fallecidas incluidas en el programa”.

Asimismo, el ente de control señaló que no solo hay fallas en el proceso de focalización al identificar beneficiarios que no cumplen los criterios de elegibilidad, sino que tiene una baja cobertura frente al planteamiento inicial de la política pública y que hay falencias en el pago de la compensación, lo que implicó que, en cada ciclo cerca del 10% de los beneficiarios no cobraran.

Por ende, el ente de control recomendó mejorar la operatividad de este programa y ampliar su cobertura. Esto, teniendo en cuenta que la cobertura del programa se estima en un 22%, considerada baja al compararse con el 67% de la población registrada como pobre extremo y moderado en el Sisbén, totalizando 8.890.653 hogares.