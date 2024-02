Los paros armados son acciones recurrentes y hasta fastidiosas: Otty Patiño

Otty Patiño. (Photo by DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images)

Tras los últimos hechos de violencia y orden público ocurridos en los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, se pronunció rechazando los hechos e incluso calificándolos como fastidiosos.

“Cada vez que hay un pronunciamiento o un acuerdo hay un paro armado y hasta son acciones recurrentes y yo diría hasta fastidiosas. Han decretado como tres o cuatro paros como una respuesta a lo pactado en la mesa de diálogo”, dijo Patiño.

Asimismo, se refirió al incumplimiento del cese al fuego pactado con el ELN y el cual, según algunos organismos internacionales, se ha roto en reiteradas ocasiones.

“El ELN en algunos casos, para ellos, el cese al fuego es un tema defensivo ellos dicen que están siendo atacados por el Clan del Golfo y que la única manera es defenderse por eso escudan esta conducta”, puntualizó.

Sin embargo, el alto funcionario reconoció que hay que ir más allá de las palabras y por eso se están apoyando a las comunidades que están siendo víctimas del paro armado y que están confinadas.

“Hemos gestionado recursos para las personas que están en los territorios para que se hagan transformaciones en las comunidades y así entablar un diálogo. Se necesita una acción o actitud diferente”, aseguró.

Pese a estos incumplimientos, Patiño aseguró que el Gobierno no se va a rendir y que sabe que hay jefes negociadores sensatos que no van a dar el brazo a torcer.

“El Gobierno no puede pararse de la mesa solo porque encontró dificultades. Lo del papá de Luis Díaz terminó gracias a la acción del Gobierno, de tal manera que no es que no se haya hecho nada. Esto generó que el ELN asumirá esto como que el secuestro no era imperante, si hay avances y no se reconocen uno quisiera acelerar los procesos y tenemos que inyectarle velocidad”, puntualizó.