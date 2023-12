“Esperamos que el ELN reconozca el error del secuestro”: Otty Patiño

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el nuevo comisionado para la paz, Otty Patiño, sobre los acercamientos que adelanta el Gobierno con diferentes organizaciones al margen de la ley, para así lograr la Paz Total que tanto busca el presidente Gustavo Petro.

Precisamente, uno de esos acercamientos y diálogos se da con el Ejército de Liberación Nacional y uno de los temas más delicados con esta guerrilla es el que está relacionado con el secuestro, ya que, pese a que se han establecido mesas de diálogo e incluso un cese al fuego, este delito se sigue cometiendo.

“El ELN reconoce un error con el secuestro del papá de Luis Díaz, esperamos que reconozca el error que se cometen con los demás secuestrados y desde luego que empiecen a decir a quien tienen secuestrado y entender el dolor de las familias. Teniendo la certeza de quién se tiene pues ya es un camino para dialogar. Hay que pensar en las victimas en las familias. Terminar con el secuestro les puede tener paz y tranquilidad incluso a ellos mismos”, dijo Patiño.

Por otra parte, Patiño habló de la financiación del ELN, ya que incluso el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en semanas anteriores, había puesto sobre la mesa la oportunidad de buscar alternativas para financiar esta guerrilla y que dejaran de secuestrar.

“No es dejo el secuestro y denme la plata, la financiación no puede ser para sostener un cese al fuego. La tregua no garantiza el fin del conflicto, el cese el fuego debe ser definitivo. No debe darse bajo el temor”, agregó el nuevo comisionado.

De igual forma, el comisionado Patiño habló de la importancia de devolverle a la gente la confianza en la paz en medio de tanta incertidumbre.

“El gran problema y obstáculo es que en muchas partes la gente está considerando que la paz trae más violencia e inseguridad. Cualquier paso debe tener mayor tranquilidad, por eso la participación de la fuerza pública y la justa participación se debe dar. No se trata de amarrarle las manos a la justicia ni a la fuerza pública, sí la gente siente eso van a tener más confianza, sino se debilita la paz. Hemos venido trabajando, tratando que la Policía y las Fuerzas Militares entiendan y apoyen lo que se está haciendo por ejemplo con el ELN. Hay esa desconfianza, pero eso no puede ocurrir”, dijo.

Por último, el alto comisionado se refirió a los avances que han tenido los diálogos con el Estado Mayor de las disidencias de las Farc.

“Hay dificultades sobre cuándo iniciará el próximo ciclo, hay discusiones sobre el sitio los lugares, pero así las reuniones se hagan en lugares nacionales, no deben tener otras espectacularidades, debe tener ciertos puntos de privacidad sin presión tan fuerte cuando está abierto a las multitudes. Toca trabajar con mayor tranquilidad y privacidad para evitar problemas”, concluyó.