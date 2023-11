Otty Patiño critica a MinInterior por plantear financiación al ELN: “es desafortunado”

En entrevista con La W, el jefe negociador del gobierno con el ELN, Otty Patiño, se refirió a la liberación de Luis Manuel Díaz y criticó la opción planteada por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, frente a que se abra la discusión sobre una eventual opción de financiamiento al grupo armado para que deje de cometer secuestros y otros crímenes.

“Eso es un comentario desafortunado, hay que decirlo, porque nosotros hemos dicho que no vamos a discutir ningún tema de financiación digamos como un tema de chantaje de no secuestro. No vamos a discutir temas de financiación si no estamos avocando el fin del conflicto y si no está mirado con una realmente fuerte y decidida voluntad de no continuar combatiendo. Ni la comunidad internacional lo va a admitir ni el estado” sentenció Patiño.

Asimismo, continuó: “Yo les he dicho, pues ahorren, ustedes digamos que tienen recursos producto de otras actividades ilegales, mientras ustedes no tengan una decidida voluntad de llegar al fin del conflicto” expresó.

El jefe negociador del gobierno además expresó que el crimen de Luis Manuel Díaz llevará a que las víctimas de secuestro entren a jugar un papel más determinante en la continuidad de los diálogos debido a la “presión” para que la guerrilla del ELN reconozca la gravedad de ese delito y libere a las víctimas. Señaló que el ciclo de negociación en México se llevará a cabo.

“Toca continuar y además por supuesto es el primer gran tema de los diálogos que debemos tener con el ELN (...) es un tema inicial en los próximos encuentros que vamos a tener con el ELN. Hubiésemos querido tener una reunión extraordinaria, pero los tiempos del ELN son más lentos que lo que uno quisiera” dijo Patiño.

Además, señaló que precisamente el secuestro es una de las discusiones delicadas que hay dentro del Mecanismo de Verificación de cese al fuego, porque para el ELN tal crimen no es una violación al cese y tampoco viola el derecho internacional.

“Ellos se han negado a considerar el secuestro como un delito que viola el DIH, entonces eso coloca la situación de que el secuestro, se cumplen tres meses del cese al fuego, se supone que debe haber un informe del Mecanismo, esto se complicó debido a lo ocurrido” señaló.

Adicionalmente, sentenció que no tiene información alguna sobre si el secuestro de Luis Manuel Díaz fue cometido por delincuencia común y luego entregado al ELN. También calificó lo del supuesto pago de la familia Díaz al ELN como “falso” y que pretende ensuciar “el proceso”.

“La demora se debió a una comprobación que pidió el ELN e hizo de la zona donde se iba a producir la liberación” señaló.