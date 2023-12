Antonio García dice que ELN no secuestra: hay diferentes acciones de privación de libertad

Este miércoles 6 de diciembre, Antonio García, comandante del ELN, insistió en que ese grupo armado no comete delitos como el secuestro. El mensaje fue enviado a través de su cuenta de X en donde se generó polémica por cuenta de las personas que están secuestrados en diferentes zonas del país.

García dijo que “el ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos”.

Por eso, insistió que el “ELN solo hace prisioneros y retenidos”, lo que generó también indignación por cuenta del reciente y recordado secuestro del papá del jugador de la selección Colombia, Luis Díaz.

De hecho, en diálogo con La W, el presidente de Fedegán y miembro negociador del Gobierno Nacional con el ELN, José Félix Lafaurie, expresó su preocupación por las acciones que ha llevado a cabo dicho grupo armado previo al inicio del quinto ciclo de negociación.

Mencionó que, si el tema del secuestro no se soluciona en el quinto ciclo que se realizará en México, “será difícil continuar con una serie de temas de la agenda porque ese es un crimen que la sociedad colombiana no tolera porque lo vivió”.

Además, señaló que se tienen que dar señales claras para que el proceso de negociación siga avanzando.

A propósito, Lafaurie destacó que el secuestro es el delito “más humillante” que se puede cometer contra una persona, por lo que recordó escenas de madres llorando para que regresen a sus hijos sanos y a salvo.

De la misma manera, aseguró que la sociedad colombiana no aceptará un acuerdo de paz como el que se hizo con las Farc, en donde muchos temas quedaron sin definir.

“Siempre he dicho lo mismo: el país no espera ningún acuerdo que no sea reconocible, que no le permita a la sociedad dar el paso luego del tema de las Farc en donde quedaron demasiadas cosas sueltas y que afectan la vida y la seguridad de los colombianos”, indicó.