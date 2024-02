Ocupación en Gaza: ¿Comunidad internacional debe realizar embargo de armas a Israel?

El director de la Alianza por la Justicia entre Israelíes y Palestinos y coordinador de la Campaña de Embargo Militar para el Comité Nacional de Boicot (BNC), Shir Hever, habló en la W sobre la situación actual del conflicto en la Franja de Gaza, tras la brutal respuesta del ejército israelí.

El experto en tecnología militar israelí, nacido y criado en Israel y residente en Alemania, es integrante del grupo de Voces Judías por una Paz Justa en Oriente Medio y como analista del enfrentamiento bélico, ha publicado varios libros relacionados con el costo que genera la ocupación en términos económicos y humanos.

¿Se debe realizar un embargo internacional de armas a Israel tras sus acciones en Gaza?

“El embargo ya está, solo falta ser implementando por algunos estados. Según la Corte Penal Internacional, si un país es propenso de cometer un genocidio, no se le deben enviar o vender armas. Ya hay algunos países, como los Países Bajos, que lo están implementando”.

¿Está equivocado el Alto representante de la UE, Josep Borrell, al pedir un embargo?

“Está escondiéndose detrás de un tecnicismo, porque la Unión Europea no está directamente vendiéndole o transfiriéndoles directamente armas a Israel. Está utilizando esa ambigüedad, porque cada Gobierno de cada país tiene la responsabilidad de hacer cumplir ese embargo”.

¿Cómo se encuentra la economía de Israel en medio de la guerra?

“La economía de Israel está colapsando, Moody’s la evaluó y no ve futuro. No solo son los soldados que se han vinculado a la guerra, sino quienes viven cerca a la Franja de gaza o el Líbano, que han tenido que dejar sus trabajos”.

“La inversión internacional es cero y todos los fondos que tienen se van en municiones, para completar el genocidio en Gaza. Cuando esto acabe no va a haber estado de Israel y piensan que no tienen nada que perder. No tienen sentido de futuro”.

¿Qué otras medidas tomar para presionar por un cese al fuego?

“Todo el mundo tiene una responsabilidad y el rol depende del actor en la sociedad, un ciudadano puede boicotear productos y no financiar el genocidio en Gaza, para enviar el mensaje de que esto no es aceptable, las compañías se pueden distanciar y los Gobiernos pueden emitir sanciones”.

“Es un proceso que se debe hacer para llevar a los responsables a un proceso judicial, en el momento, es una medida política para detener el asesinato de niños”.

¿Es cierta la información de Hamás sobre 37 rehenes asesinados por el ejército de Israel?

“No podemos saber la veracidad de las cifras a ciencia cierta, pero si se puede confirmar que algunos rehenes han sido asesinados por el ejército de Israel, esto lo han confirmado los soldados mismos, pero el Gobierno no quiere aceptar esta realidad porque han intentado evadir un cese al fuego y un intercambio de prisioneros”.

“Los palestinos también son rehenes porque no tienen a donde ir, no tienen chance de rendirse ni siquiera. No solo son los 37 que dicen estas brigadas, sino todos los rehenes que están siendo sacrificados por Israel por no llegar a un acuerdo con Hamás”.