Carta de la fallida retractación será prueba en el caso de Diego Cadena

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve declaró como testigo en el juicio contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar Cruz por presunta manipulación de testigos.

Monsalve llegó al Complejo Judicial de Paloquemao con chaleco antibalas, en cumplimiento de las medidas de seguridad que se adoptaron desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para garantizar su seguridad.

Desde que inició el interrogatorio de la Fiscalía, el exparamilitar aseguró que fue presionado para retractarse de las declaraciones que había hecho contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, en una entrevista que le concedió al senador Iván Cepeda y ante Justicia y Paz.

Juan Guillermo Monsalve dijo en medio de la audiencia presencial que se realizó ante el juez tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que en febrero de 2018 supuestamente empezaron las visitas del abogado Diego Cadena y con esto, las presiones.

Sin embargo, dijo que, a mediados del mes de noviembre de 2017, un recluso identificado como Enrique Pardo Hasche, empezó a insistirle en que se retractara de lo que había expresado contra el también expresidente y su hermano Santiago Uribe Vélez.

Dijo que, en esa época, Pardo Hasche le insistía en que lo estaban buscando para hablar, pero que en una primera reunión él se negó a bajar y no los recibió.

Relató también que a pesar de que Pardo Hasche estaba gestionando su encuentro con Cadena, también lo relacionó con otro privado de la libertad que se encontraba en una cárcel de Neiva y que también buscaba una retractación.

La solicitud que supuestamente le hicieron consistía en que firmara una declaración o hiciera una grabación en la que se retractara de lo expresado contra el exsenador Uribe Vélez.

Precisó que esa situación fue comunicada al senador Cepeda y que luego accedió a reunirse con Cadena.

“Cuando yo bajé ya Pardo Hasche estaba en la mesa con Diego Cadena y él se presentó y me dijo que era el abogado del doctor Álvaro Uribe”, aseguró Monsalve.

El exparamilitar aseguró que durante esa reunión presuntamente le pidieron que hiciera una retractación en la que pedía perdón por haber involucrado a los hermanos Uribe Vélez en esta situación.

Precisamente, en medio de la audiencia, Monsalve leyó ante el juez y las partes intervinientes del proceso la carta de la fallida retractación que supuestamente fue presionado a escribir y con la que se buscaba favorecer al exsenador Uribe Vélez.

Ante el fiscal del caso, Daniel Hernández, aseguró que la carta la escribió en su celda el 30 de marzo de 2018 y que en la redacción de la misma había participado Enrique Pardo Hasche, quien le dio instrucciones para que la carta fuera más creíble para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

También señaló que ante las dudas que le despertó Enrique Pardo Hasche, quien cumplía una condena por el secuestro y homicidio de Enrique Puyana Rodríguez, decidió grabar con audio y video las conversaciones y para ello, utilizó un reloj.

“Diego Cadena, cuando dijimos que la íbamos a hacer abajo en la sala de abogados, yo le dije que la hacía, entonces él me dijo que ‘Enrique’ le ayudaba, pues ellos dos estaban interesados en que yo la hiciera. Me acuerdo cuando me dijo que era necesario que se hiciera antes que saliera Santiago Uribe, pues eso reforzaba la libertad de él”.

Tanto la carta escrita por Monsalve en la que decía que había escrito la retractación presionado por el abogado Cadena, como los videos que grabó con su reloj inteligente, serán tenidos en cuenta en el juicio que se adelanta contra el exabogado del exsenador Uribe Vélez.