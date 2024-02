Le pido a mi Gobierno replantear proyecto en Gorgona: senadora del Pacto Histórico

En diálogo con Sigue La W la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, le pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro, que haya más concertación antes de continuar con el anuncio de dar luz verde a la subestación de la Armada Nacional con financiación de Estados Unidos en el parque natural Gorgona.

“Le pido al Gobierno que sigamos en la negociación en la conversación con la comunidad que está aledaña a la Isla y que tienen una relación ancestral, cultural, histórica con esta isla, para que analicemos cuál es el alcance del proyecto, cuáles son las dificultades que pueda presentar y cuáles son los beneficios que se pueden aprovechar también”, aseguró Esmeralda Hernández.

También en sus redes sociales la congresista pidió replantear la iniciativa que ha generado controversia, pues en el anterior gobierno, varios de los ahora integrantes del Pacto Histórico, pidieron frenar la subestación, argumentando daños ambientales y ecológicos irreversibles:

“Yo sí le pido a mi Gobierno replantear e lproyecto en la isla Gorgona, escuchar a las comunidades como siempre lo hemos hecho y sobretodo al tejido vivo que ella alberga, las ballenas, las tortugas, los delfines y toda la vida maravillosa de Gorgona quiere que la dejemos en paz”, dijo.

Esmeralda Hernández aseguró en Sigue La W que confía en la capacidad de diálogo del Gobierno con las comunidades.

“Ha sido una línea de los sectores progresistas atender el llamado de las comunidades, defender su relación con sus territorios y por supuesto defender la naturales y la vida. Cuando uno escucha a las comunidades, a los científicos, a los biólogos manifestar sus preocupaciones frente a la alteración ecosistémica, sobre todo reconociendo que hoy la isla hace parte de una lista mundial que la reconoce como uno de los ecosistemas más preservados a nivel mundial, eso significa que algo hemos hecho bien. ¿Qué es lo que hemos hecho bien? Dejarla quieta, dejar a la isla tranquila, que prolifere sin meterle tanto la mano del ser humano en ese ecosistema. Yo creo que acá lo que nos hace falta es diálogo y nos falta un poco más de concertación para que todos estemos tranquilos sobre todo para que se ponga por encima el cuidado de la isla como un tesoro nacional que tiene nuestro país”, aseguró.

La congresista insistió en que pese a ser del partido de gobierno, tiene criterio para pedirle que llegue a consensos con las comunidades, ambientalistas y científicos.

“Creo que la intención del Gobierno no es mala, no creo que es un proyecto malintencionado sino hace parte de una estrategia distinta contra actividades ilegales. El Gobierno plantea aspectos positivos del proyecto pero yo sí creo que es válido seguir escuchando las preocupaciones de las comunidades y científicas que tienen sobre el proyecto. No me aparto del proyecto sino que yo sé que este Gobierno siempre ha estado dispuesto a dialogar con distintos sectores y cómo no lo va a seguir haciendo con las comunidades hasta que todos estemos tranquilos”, aseguró la congresista.

Esmeralda Hernández recordó que la exsenadora Piedad Córdoba hizo una petición en el mismo sentido:

“Desde la Comisión de Ordenamiento Territorial en el Senado de la que hago parte, se ha planteado que el gobierno vaya a Gorgona y se pueda escuchar a la comunidad para definir una postura incluso como Congreso. Esa preocupación la hizo la exsenadora Piedad Córdoba. Yo me sumaba a esas preocupaciones, yo creo que estamos en elementos oportunos para que lo hagamos y salgamos de dudas, es sensato y sano escuchar los argumentos del gobierno también sobre el freno a tráfico ilegal (...) pero debe ampliarse el diálogo para que no tengamos esta ruptura con la ciudadanía y que no mandemos un mensaje equivocado en términos ambientales que yo sé que es la prioridad del presidente Petro”, afirmó.

