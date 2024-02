Economía colombiana creció 0,6% durante el 2023

Según cifras del Dane, la economía colombiana durante 2023 creció 0,6%, cifra inferior a la que se había registrado en el crecimiento de 2022, cuando fue de 7,3%.

Se debe resaltar que, con este resultado, como se había expresado por diferentes analistas, se descarta una recesión económica.

Así mismo, también se expuso que el resultado estuvo muy por debajo de lo que tenían en sus proyectos los diferentes expertos y analistas que esperaban un crecimiento para todo el 2023 dentro del 0,9 y 1,4%.

El resultado fue jalonado por las actividades administración pública y defensa, donde la atención a la salud humana en los servicios sociales y privados jugaron un papel muy importante; actividades financieras y de seguros; actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios.

En cambio, las actividades que menos aportaron y que no lograron un buen comportamiento para el crecimiento de la economía durante el año pasado fueron: comercio y reparación, transporte y almacenamiento; industrias manufactureras y construcción, en esta actividad desde luego el decrecimiento en las obras públicas sigue generando un impacto. Así mismo, se debe resaltar que no hubo sorpresa sobre las actividades que no jalonaron, ya que durante todo el año, en los diferentes informes de la entidad estadística, fueron las que presentaron comportamientos negativos o de poco crecimiento.

En cuanto a lo que fue estrictamente el crecimiento económico del 4 trimestre de 2023, el Dane expuso que este alcanzó el 0,3%, cifra inferior a la que se registró en el mismo periodo de 2022 cuando fue del 2,9%.

Así las cosas, para el periodo octubre – diciembre del año pasado, las actividades que más jalonaron el desarrollo de la economía nacional fueron: agricultura, administración pública y actividades financieras.

La otra cara de la moneda se encontró por el lado de industria manufacturera, comercio y reparación, transporte y almacenamiento y construcción.

Sin embargo, se resaltó que igualmente haber tenido un crecimiento positivo para ese periodo del año también jugó un papel importante para evitar que se registrará algún tipo de recesión en la economía nacional.

Por el lado de las revisiones, la entidad estadística informó que se hizo a la baja con el PIB del primer, segundo y tercer trimestre los cuales respectivamente pasaron de 3 a 2,9%, de 0,4% a 0,1% y de -0,3 a -0,6%.

