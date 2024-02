¿Cómo va la economía colombiana?

El Dane informó que la economía colombiana tuvo un crecimiento del 0,6%, cifra que no fue muy bien acogida para los gremios y algunos analistas que esperaban una cifra superior. Sin embargo, algunos afirman que este panorama no es tan negativo, pues no representa riesgo de recesión.

La construcción, las industrias manufactureras y el comercio fueron las tres ramas que tuvieron mayores caídas en el año y jalonaron a la baja el PIB. Las actividades financieras, artísticas, defensa y la administración pública, fueron los pilares para que la economía no cayera más.