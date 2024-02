“Este Gobierno vende humo”: Víctor Salcedo sobre recomendaciones de la OIT

En diálogo con Sigue La W el representante del Partido de la U, Víctor Salcedo, se refirió a las reformas del Gobierno Petro que están en juego en el segundo periodo de la legislatura que inició este viernes. Particularmente, se refirió a las críticas en su contra por parte del viceministro de Trabajo, Edwin Palma, por decir que “la Organización Internacional del Trabajo no nos va a imponer la reforma laboral”.

“Este Gobierno tiene como constante venderle a uno humo con unas recomendaciones como las que hace la OIT. Yo respeto la OIT, pero tengo que decir que son unas recomendaciones y precisamente estamos leyendo un documento que contiene 1.100 páginas, lo he estado leyendo porque como el viceministro Palma dice que no leemos, es parte del irrespeto y la arrogancia de él. Vamos a leer expresamente lo que recomienda la OIT y no las interpretaciones amañadas que dan desde el Ministerio de Trabajo”, aseguró Salcedo.

El representante se refirió a los puntos de coincidencia en la reforma laboral, pero también cuestionó aspectos que para él son inconvenientes e inconstitucionales.

“Estamos de acuerdo con los derechos individuales, devolverle el reconocimiento del 100% a los trabajadores, estoy de acuerdo con que el horario nocturno arranque desde las 7 de la noche, hasta aquí todo muy bien, pero uno no puede pretender tener una estabilidad laboral reforzada como la tiene está reforma laboral o en una reforma laboral obligar a hacer parte de una organización sindical. Es inconstitucional autorizar las huelgas en las empresas de servicios públicos. La reforma laboral acaba con los pactos colectivos que son una herramienta para que trabajadores y empleados se pongan de acuerdo. Otros puntos muy delicados que se busca un proyecto político alrededor de unos sindicatos grandes fortalecidos, que son los que salen a marchar cada que el presidente los convoca. No incentiva la creación de empleo, lo dicen los empresarios, que tienen grandes interrogantes”, afirmó.

Entre tanto, el representante Alirio Uribe del Pacto Histórico, aseguró que es necesario llegar a consensos políticos para avanzar en las reformas en el Congreso, pero que la gente también se va a movilizar por estas promesas que convencieron a la mayoría de los colombianos en las elecciones presidenciales:

“Esta legislatura está retrasada porque la pasada estuvo marcada por procesos electorales, y eso debilitó la presencia de congresistas y los consensos. Invito a los congresistas a que miremos de manera constructiva una agenda de cambio, como Pacto Histórico tenemos las mayorías y para lograrlas se necesita llegar a acuerdos”, dijo.

Alirio Uribe, reconoció que el Pacto Histórico se está jugando en el Congreso las promesas de campaña, pero que la ciudadanía sabe que no tiene las mayorías en el legislativo y que si hay resistencia se debe a sectores políticos que no quieren que se concrete una agenda progresista.

“El Gobierno quiere cumplir con el programa Colombia Potencia Mundial de la Vida y eso requiere un diálogo político para poder avanzar. La agenda va mucho más allá de las reformas laboral, de salud y pensional (...) La gente se va a movilizar también por la agenda legislativa, no porque quiera presionar al Congreso sino porque son temas que llevan décadas sin resolver. Son agendas sociales aplazadas”, aseguró Alirio Uribe.