Le dijimos a la OEA que no hay un golpe contra Petro: congresista del Centro Democrático

Después de la reunión del embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de donde surgió la petición de este último a la Corte Suprema de Justicia de Colombia de agilizar la elección de la nueva fiscal general de la Nación; un grupo de congresistas de la oposición del Gobierno Petro viajaron a Washington D.C. para entregar un informe con una perspectiva diametralmente opuesta.

El representante Hernán Cadavid aseguró en Sigue La W que a la OEA le hacía falta contexto y fueron a decirle que, según ellos, hay presiones indebidas contra la Corte para que elija Fiscal.

“A la OEA le faltaban elementos, precisión, contexto, evidenciar que no estamos ante un evidente golpe ni se quieren intervenir gobiernos, y que las decisiones de la justicia se tienen que respetar por parte del Gobierno, de las instancias internacionales, ante la amenaza directa que les ha planteado el Gobierno en cabeza del presidente Petro”, aseguró el congresista del Centro Democrático.

Cadavid viajó junto con los congresistas uribistas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe y José Jaime Uscátegui, para entregarle a Luis Almagro un informe que contradice al Gobierno.

“No vinimos con una novela a mostrarle al mundo, sino por ejemplo mostramos que fue la misma Corte que ante la bajada de tono del presidente de la República sobre lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, cuando dice ‘no no no, eso allá no pasó nada, ellos se quisieron quedar encerrados porque querían trabajar más’, la Corte respondió al otro día y dijo ‘respete que eso no fue lo que sucedió aquí, hubo un ataque, nos sitiaron’”, enfatizó Cadavid.

Además de la OEA, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le han pedido a la Corte Suprema de Justicia agilizar la elección de la nueva fiscal, y le solicitaron al Gobierno colombiano darle las garantías a ese tribunal.

