Colombia hace un llamado por la paz mundial desde Alemania

Desde Alemania, donde acompaña al presidente Gustavo Petro a la 60 Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Luis Gilberto Murillo, aseguró que la participación de Colombia en este encuentro “es el resultado del trabajo que se ha venido haciendo a nivel internacional y refleja cómo Colombia sigue creciendo en su liderazgo internacional y es un vocero del sur global”.

Sumado a esto, el canciller (e) destacó que es la primera vez que en esta Conferencia hay un diálogo con el Sur Global y se escogió a un presidente de América del Sur –el presidente Gustavo Petro– para participar en la apertura de este evento.

“El presidente Petro trajo un mensaje de paz con el ejemplo de Colombia, un país que a pesar de los desafíos sigue creyendo y construyendo paz. En el Gobierno del Cambio tenemos una política de Paz Total que el mundo está observando con mucho interés”, afirmó.

Por su parte, el embajador de Colombia ante la Unión Europea, Jorge Rojas, explicó que, en su intervención, el presidente Petro marcó una diferencia en los espacios de Europa y el norte global, por lo que “hay una vocería distinta del sur global”.

“Mientras aquí todavía están hablando de las guerras que están desatadas, el presidente está mirando más allá en función de una transición energética, del cambio climático, es decir, está marcando un liderazgo que ya empieza a ser reconocido. Hoy quedó claro que el presidente vino a plantear la paz desde la seguridad humana y desde la crisis”, puntualizó el embajador.

En este contexto, Murillo señaló la necesidad de mediar en algunos conflictos internacionales.

Así lo expresó: “El presidente planteó la posibilidad de una Conferencia de Paz para avanzar en una solución de fondo al problema que vive hoy el conflicto palestino-israelí, creo que en eso no hay ninguna duda. Y eso lo ha planteado para todas las guerras, ese es el ejemplo que está dando Colombia”.

Adicionalmente, repuso: Nosotros no creemos que la solución sean más bombas, nosotros no creemos que la solución sean más armas, nosotros no creemos que la solución sea matarse unos a otros, porque tenemos desafíos más a fondo”.