MinDefensa responde a informe sobre presunto fortalecimiento del ELN

Luego de que W Radio revelara en exclusiva la existencia de un informe de inteligencia de la Policía Nacional que detalla las actividades del ELN en relación con sus estrategias de financiamiento, operaciones de información y “escalada terrorista”, el ministro de la Defensa Iván Velásquez respondió.

Aunque no señaló que fuera falso, dijo: “no conozco ese informe, ha habido una discusión sobre la existencia, ni la inteligencia militar ni de Policía ha producido ese informe”, añadiendo que no puede pronunciarse más al respecto “mientras no tenga la posibilidad de revisarlo directamente”.

Pese a esto, W Radio estableció que al interior de la Policía y de las Fuerzas Militares se está buscando a quien filtró el contenido del informe, tanto así que ya hubo una reunión entre generales y el jefe de la cartera de Defensa para verificar qué ocurrió con la información.

Igualmente, hay molestia en un sector del Ejército Nacional, ya que se estaría culpando a la institución de la filtración de la información pese a que el informe, inicialmente, fue entregado y compartido por la Policía.

Según el documento, las acciones del ELN tienen como objetivo fortalecer sus capacidades militares, “socavar la legitimidad de la Fuerza Pública y obstaculizar los esfuerzos del Gobierno en el proceso de paz”.

Operaciones de información

Los análisis indican que el ELN está adelantando una operación de información con el propósito de generar dudas sobre la legitimidad de la fuerza pública y “socavar la confianza de la población en las instituciones del Estado mediante el uso de propaganda, desinformación y campañas de difamación, el grupo terrorista busca sembrar la incertidumbre en la sociedad, cuestionando la actuación de las fuerzas de seguridad, generando descontento hacia el Gobierno”.

Se señala también que se ha observado un aumento en la difusión de noticias falsas y la manipulación de información en redes sociales y otros canales de comunicación con el fin de desestabilizar la confianza pública en las autoridades.

Ademas, se da a conocer que se ha identificado un incremento significativo en las acciones terroristas llevadas a cabo por el ELN. “Estas acciones van desde ataques contra la infraestructura pública y privada, hasta secuestros y asesinatos selectivos”.

“Es importante destacar que el ELN está invirtiendo recursos del Estado para ejercer influencia y manipulación sobre líderes sociales en diferentes regiones, con el fin de utilizarlos como instrumentos para sus actividades terroristas y minar el tejido social”.

También se revela en los hallazgos del informe que “es necesario destacar que el grupo terrorista ELN ha demostrado una clara intención de aprovecharse de la buena voluntad del Gobierno para fortalecerse y llevar a cabo un plan de fortalecimiento terrorista en los centros de poder del país”.

Manipulación del proceso de paz

“Existen evidencias de que el ELN ha utilizado el proceso de paz como un medio para ganar tiempo y fortalecer sus capacidades militares. A través de negociaciones y acuerdos de cese al fuego, el grupo ha logrado reducir la presión militar sobre sus estructuras, permitiéndoles reorganizarse y consolidarse”.

“Se ha observado cómo el ELN ha buscado aprovechar los recursos y programas del Gobierno destinados al desarrollo social y económico de las regiones afectadas por su presencia. A través de la implementación de proyectos comunitarios y la participación en programas gubernamentales, el grupo terrorista ha obtenido beneficios económicos y se ha infiltrado en áreas estratégicas”.

Estos recursos han sido utilizados, dice el informe, para financiar sus actividades terroristas y aumentar su infuencia en los centros de poder, permitiéndoles fortalecer su presencia en zonas clave y expandir su control territorial.

Según nuestros análisis, el ELN ha diseñado un plan estratégico para fortalecerse en los centros de poder del país. A través de la infitración en instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y movimientos políticos, el grupo busca ejercer influencia y obtener información privilegiada que pueda facilitar sus operaciones.

El objetivo final de este plan es debilitar las estructuras del Estado y alcanzar el control de centros de poder para imponer su agenda política y socavar la democracia del pais”.