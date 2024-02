¿Realmente hubo un crecimiento en la economía colombiana?

El DANE informó que la economía colombiana tuvo un crecimiento del 0,6%, cifra que no fue muy bien recibida para los gremios y algunos analistas quienes esperaban una cifra superior, sin embarg, algunos afirman que este panorama no es tan negativo pues no representa riesgo de recesión. La construcción, las manufactureras y el comercio, fueron las tres industrias que tuvieron mayores caídas en el año y jalonaron a la baja del PIB, por otro lado, las actividades financieras, artísticas, defensa y la administración pública fueron las encargadas de mantener la economía.

En contexto: Inflación en Colombia durante enero siguió su senda de moderación y volvió a caer

En diálogo con Sigue La W, César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, quien además es economista de la Universidad de Los Andes, aseguró que “en efecto, el último dato que conocimos fue mucho más bajo de lo que esperábamos, este dato no es negativo, pero si demuestra un estancamiento”.

Explica que la mayoría de analistas tenía previsto un crecimiento del 1%, “realmente nos sorprendió el consolidado del 0,6%, la causa detrás de eso es que se corrigió el primero, segundo y tercer trimestre del año”.

Adicionalmente, Pabón añade que esta situación no solo se presenta en Colombia, “lo que demuestra es que el ajuste que tuvimos en el año fue mucho más fuerte de lo inicialmente previsto, entonces son dos mensajes; primero, que no se ha disipado el fantasma de la recesión, está latente, y segundo el ajuste de la economía está siendo mucho más fuerte de lo que habíamos previsto”.

Respecto al trino del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, donde advierte que la inversión pública y otras acciones económicas han sido débiles y nulas en este Gobierno, Pabón afirmó que sí es una señal de alerta, y la agenda del país se debe centrar en tres temas: primero, a través del Banco de La República, ajustando la tasa de interés; segundo, el rol de los alcaldes para jalonar el crecimiento de infraestructura y construcción; y tercero, muy de la mano con lo dicho por Ocampo, hay que dar un mensaje de confianza”.

