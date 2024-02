“Cometimos errores, eso fue un circo”: Alejandro Gaviria sobre coalición Centro Esperanza

Alejandro Gaviria, exministro de Educación, pasó por los micrófonos del video podcast de W Radio, De Par en Par, para hablar sobre distintos temas como la reforma a la salud, la gestión del Gobierno Petro, del que hizo parte, y el accionar de los partidos políticos.

En medio de la conversación se hizo énfasis en las pasadas elecciones presidenciales que dieron como ganador a Gustavo Petro con el Pacto Histórico, su proyecto político de izquierda, aceptando su triunfo e incluso catalogándolo como “inevitable”.

También hubo espacio para la autocrítica, pues la coalición Centro Esperanza, el proyecto “de centro” del que hizo parte junto a otras figuras como Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, que resultó teniendo poca acogida por la ciudadanía, hablando sobre las fallas.

“En la coalición Centro Esperanza cometimos todos los errores del mundo, eso fue un circo, tampoco creo que de haber hecho las cosas mejor hubiéramos ganado”, aseguró.

Asimismo, en cuando a sus posturas sobre el centro político, destacó la figura de Antanas Mockus, quien, según él, “fue un candidato de centro interesante, quizás estamos esperando un Mockus del siglo XXI”.

Finalmente, expresó que si bien participar en política fue algo nuevo y difícil para él, seguirá haciendo parte de ella, opinando y debatiendo sobre temas de coyuntura.

“Aprender ese mundo fue duro, lidiar con él, dedicarle todas las energías de tu vida a una campaña política es difícil (…) En una entrevista me preguntaron qué tanto quería eso y me demoré en responder, él dijo que era porque no lo quería tanto, quizás ese ha sido mi problema”, reveló.

