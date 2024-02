“Probablemente fui muy ingenuo”: Alejandro Gaviria sobre su paso por el Gobierno Petro

El exministro Alejandro Gaviria pasó por los micrófonos del videopodcast de W Radio, De Par en Par, para hablar de distintos temas de coyuntura nacional como las reformas políticas que dan su paso por el Congreso de la República, así como de sus posturas en cuanto a la gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Es importante destacar que, en el comienzo de su mandato, Petro designó a Gaviria como ministro de Educación, desempeñándose en el cargo por un periodo de siete meses hasta el primer remezón ministerial donde salió del gabinete junto a las entonces ministras de Deporte, María Isabel Urrutia, y de Cultura, Patricia Ariza.

En De Par en Par, Gaviria se refirió precisamente a este paso por el Gobierno donde si bien resaltó iniciativas del mandatario, criticó también otras gestiones.

“Probablemente fui ingenuo, pero en ese momento junto a otros como José Antonio Ocampo y Cecilia López creímos que podríamos darle el beneficio de la duda”, aseguró.

Asimismo, mencionó que durante la campaña se reunió con Petro antes de la segunda vuelta para dialogar sobre el sistema de salud, pero este en su momento no le prestó mucha atención.

“Yo planteé la preocupación desde mi primera conversación con él (…) Sabía que no iba a durar los cuatro años, pero pensé que podríamos lograr acuerdos parciales entre diferentes, obviamente había cosas en las que no íbamos a estar de acuerdo y se podían discutir, esa tensión la toleré al comienzo y creo que el presidente Petro también”, explicó.

Finalmente, el exministro agregó que con el pasar de los días las diferencias eran cada vez más marcadas, volviéndose cada vez más difíciles de tratar.

“Se perdió la confianza porque esa discusión ya se había vuelto imposible, las diferencias eran irremediables (…) Tengo tranquilidad con mi conciencia porque nunca me traicioné a mi mismo, las dudas que yo tenía sobre la salud y sobre la educación siempre las hice explícitas. Por defender un puesto no me iba a quedar callado, muchos me decían que estaba buscando hacerme echar”, aseveró.

