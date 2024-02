Gerente de Agua de La Guajira le advirtió a Olmedo López inconveniencia de carrotanques

Sigue La W conoció un video en exclusiva en donde aparece la directora de Aguas de La Guajira, Andreina García Pinto, quien el 9 de julio del 2023 en un PMU le advirtió al director de la UNGRD Olmedo López que llevar carrotanques a La Guajira no es la mejor opción por las condiciones actuales de la región, incluyendo las vías y las fuentes de agua.

“Si me vale 900.000 pesos un viaje de 6 metros cúbicos, pues allá me va a costar el doble, eso sí hay vía, porque hoy no hay vías y no llega el agua con los índices de calidad porque en el camino pasa por el carbón, por arena, hay mucha arenilla y pues no va a llegar el agua potable a la población”, dijo.

Agregando que “en todos estos puntos de producción de agua, que van a ser 20, no hay vías por ninguna parte, en algunas partes sí, pero hay en otras partes en donde definitivamente no entra un carrotanque, entonces nosotros le trajimos aquí el listado de esas posibles vías para que nos ayude a hacerle ese mantenimiento y que pueda haber una equidad en el tema de los carrotanques”.

