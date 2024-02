Los 40 carrotanques que Petro envió a La Guajira están parqueados: ¿no cumplen requisitos?

Ha pasado un mes desde que el Gobierno Nacional anunció la llegada de cuarenta carrotanques a La Guajira para abastecer a las comunidades de la Alta Guajira.

En su momento, el subdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sneyder Pinilla, afirmó que “estamos entregando cuarenta carrotanques doble troque con una capacidad de 16 mil litros que estarán por todo el departamento, en especial en la Alta Guajira, esas comunidades que llevan años sin agua hoy en día ven reflejada esa ilusión en esos carrotanques que serán manejados por el Ejército Nacional, van a estar distribuyendo agua para aquellas poblaciones que hace mucho tiempo lo la tenían”.

Sin embargo, pese al anunció, Sigue La W conoció que, a la fecha, los cuarenta vehículos están estacionados, no hay claridad sobre cuál es la fuente de agua para abastecerlos, no hay información del combustible requerido, e incluso, no tienen el personal capacitado para manejarlos, esto a pesar de que el funcionario Pinilla de Gestión del Riesgo había afirmado que estos serían manejados por miembros del Ejército, información que fue desmentida a Sigue La W por la misma entidad.

Desde el Ejercito le aseguraron a este medio que ellos no son responsable de la conducción de estos vehículos y que, simplemente, prestaron la Base Militar de Uribia para parquearlos.

Por esa razón, esta semana la Unidad Nacional de Gestión del riesgo lanzó una convocatoria para conseguir conductores.

En dialogo con Sigue La W, Rebeca Badillo, quien es la directora del Banco de Alimentos de La Guajira, aseguró que los líderes indígenas de las diferentes comunidades de la Alta Guajira se encuentran decepcionados porque con mucha ilusión esperaron la llegada de los carrotanques pero esto nunca sucedió.

“En conversaciones sostenidas con muchos de los líderes me confirman que los camiones se encuentran en la Base Militar de Uribia y no se ha completado el objetivo de este proyecto, ese anuncio lo recibimos con muchas expectativas y esperanza porque venimos desarrollando proyectos de educación y nutrición, esperabamos contar con agua potable para poder preparar la comida de los niños”, dijo.

Aclara que ella no está en contra del Gobierno Petro, “nosotros como iglesia no estamos en posición de entrar en conflicto con nadie, solo queremos expresar la realidad y la realidad es que el proyecto no ha cumplido su objetivo. Tenemos todo el derecho de sentir incertidumbre, así como sentimos alegría cuando lo anunciaron”, adicionalmente la directora advirtió que llegar a la Alta Guajira no es fácil y no tiene certeza de que esos vehículos tengan la capacidad.

“Se dijo que el Ejército iba a administrar los vehículos, ahora hay una convocatoria de conductores, eso evidencia que proyecto no está en funcionamiento (...) Definitivamente las comunidades están muy desmotivadas porque ven que este proyecto no es como ellos lo soñaron cuando llegaron los vehículos, estoy expresando el sentir de las comunidades, parece ser que es otro elefante blanco en la Guajira”, cerró.

Sigue La W buscó al director de la UNGRD pero sus asesores afirmaron que está incapacitado.