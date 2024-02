Petro vuelve a cuestionar decisiones de la Corte que le tumbaron decretos en La Guajira

En el corregimiento de Lora, departamento del César, el presidente Gustavo Petro una vez más arremetió contra las decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la reforma tributaria y los decretos de la emergencia económica y social de La Guajira.

“Se juntan las dos sentencias, una tumbando los decretos de emergencia y la otra quitando, permitiendo la deducibilidad de regalías en el impuesto de rentas. En el primer caso, y ahora lo estamos viendo, impidiendo medidas rápidas para que el agua pudiera llegar al niño pobre, contrario a lo que la misma Corte había dicho antes, que era un estado inconstitucional de cosas”, dijo el mandatario.

También, el mandatario advirtió que estas decisiones no han beneficiado a las comunidades, sino que, por el contrario, se beneficiaron las grandes empresas.

“Por el otro lado, al poner la deducibilidad de regalías, benefició a unas solas empresas por billones de pesos, $6 billones al año que hoy podrían hacer escuelas, colegios, que hoy podrían llevar el agua potable a La Guajira, solo benefició al Cerrejón y las empresas paralelas, porque al deducir el impuesto de renta ellos rebajan completamente su impuesto”, agregó.

Por último, el presidente aseguró que este tipo de decisiones van en contravía sobre lo que ha dictado la Constitución y parecen una retaliación contra él.

“El pago a la Nación por regalías prácticamente se transforma en un subsidio a la empresa carbonera y entonces lo que hoy le estamos enseñando al mundo es que subsidiamos el carbón, no importa la vida de los niños y niñas de La Guajira, todo lo contrario a lo que la historia constitucional había prescrito alrededor del departamento, una contradicción en los términos, no sé si por la oposición a Petro, no sé si porque lo explicamos muy bien en unas audiencias a las que yo mismo fui para defender esas tesis, no sé si por el interés particular o qué, pero hoy estamos subsidiando con billones de pesos a la empresa que le quita el agua a los niños y niñas de La Guajira”, concluyó.